Львівська філармонія запрошує на симфонічну програму «Тисяча і одна ніч».

 

Львівська національна філармонія ім. Мирослава Скорика презентує симфонічну програму «Тисяча і одна ніч», яка занурить у захопливі й улюблені з дитинства історії, втілені у музиці. Подія відбудеться у п’ятницю, 12 листопада.

 

 

Слухачів очікує романтична історія кохання, зрад, придворних інтриг, втілена в увертюрі «Рюї Блаз» Фелікса Мендельсона, створеній до однойменної драми французького романтика Віктора Гюго, неймовірні пейзажі, за якими у напівсні спостерігає античний фавн із Прелюдії Клода Дебюссі.

 

Також ще раз згадаємо відому легенду про скрипаля, який заради слави і грошей продав душу дияволу. Саме цю історію часто «приписували» Нікколо Паганіні. Ще за життя вважали, що його здібності надприродні, адже його гра захоплювала та дивувала, а музика була неповторною.

 

 

У події прозвучить Перший скрипковий концерт Ніколо Паганіні, відомий своєю незрівнянною мелодійністю, театральністю та віртуозністю.

 

Завершить програму музична історія неймовірної красуні Шехерезади, яка щодня розповідає все нові й нові історії, щоб відволікти султана. Композиція Миколи Римського-Корсакова, створена на цей сюжет, стала не лише найпопулярнішою у його творчості, а й одним із найпопулярніших симфонічних опусів за всю музичну історію!

 

Неймовірні інструментальні соло, барвисті оркестрові картини та грандіозні віртуозні пасажі – у програмі цієї події переплетуться реальність та міф, кохання та забуття, відвага і сміливість.

 

 

Занурять у чарівний світ соліст вечора – скрипаль Марко Комонько, Академічний симфонічний оркестр філармонії та дириґент Гудні Емільсон.

 

Детальна інформація про музичну подію «Тисяча і одна ніч», котра розпочнеться 12 листопада о 19:00, – за посиланням.

 

Фото philharmonia.lviv.ua

10.11.2021

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