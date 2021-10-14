У Тернополі випустили спеціальну серію поштових марок «Україна понад усе».

У Тернополі сьогодні, 14 жовтня, на Театральному майдані вшанували загиблих захисників України. У межах урочистості відбулося спецпогашення марок «Україна понад усе», виготовлених до Дня захисників і захисниць України.

Загалом на замовлення управління культури Тернопільської міської ради до Дня захисників і захисниць України виготовили 124 марки «Україна – понад усе», на яких зображені загиблі захисники з Тернопільщини, повідомила керівниця управління Світлана Козелко.

Вона розповіла, що конверти з марками «Україна понад усе» сьогодні отримала 31 родина загиблих бійців з Тернополя. За її словами, всього таких марок наразі виготовили 124, на це з бюджету міста витратили майже 5 тисяч гривень.

«Попаде по дві марки в родину. Звичайно, що в нас є любителі, які зберігають марки, які колекціонують. Вони теж присутні. По одному екземпляру, якщо в нас є загиблий 31 хлопець, попадуть в краєзнавчий музей, в обласну бібліотеку і один екземпляр в наше "Літературне Тернопілля". Пізніше ми перезапустимо цей процес. Ми дуже хотіли встигнути», — прокоментувала Світлана Козелко.

Урочисте спеціальне погашення марок відбулося на головній площі Тернополя у межах урочистостей з нагоди Дня захисників і захисниць України. Рідні загиблих захисників були зворушені цією ініціативою.

Зокрема, Ольга Стасів отримала конверт з маркою, на якій зображений її чоловік Михайло. Жінка розповіла, що він був військовим лікарем і рятував життя на передовій.

«Ми вдячні всім за цю ініціативу, за вшанування. За таку світлу пам’ять про тих, хто віддав життя за мирне небо над Україною», — подякувала вона.

Фото facebook.com/oda.te.gov.ua