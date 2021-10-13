У Львівській філармонії відбудеться музична мандрівка для дітей.

 

У неділю, 17 жовтня, у Львівській національній філармонії відбудеться концерт для дітей «Карнавал тварин», що є продовженням серії подій із циклу «Сімейні концерти», повідомили організатори.

 

 

«Карнавал тварин» – один із найпопулярніших творів французького композитора Каміля Сен-Сенса. «Велика зоологічна фантазія», яку композитор написав як жарт, сюрприз для друзів, стала одним із найулюбленіших творів дітей та дорослих. Кожна із 14-ти частин фантазії зображає різних тварин, в тім числі лева, черепаху, слона, а також скам’янілості, акваріум та зозулю.

 

 

Завдяки учасникам театральної студії КМДШ – Креативної міжнародної дитячої школи – гості зможуть не тільки через музику познайомитися з тваринами, а й побачити їх на сцені.

 

 

Події із циклу «Сімейних концертів» є особливими для філармонії. Виникли вони у співпраці з Центром музичного розвитку «Tempo»: програми подій спеціально підібрані для дітей від 2 до 9 років, а самі концерти тривають менше години.

 

Кожна подія унікальна та інтерактивна. Перед концертом на дітей очікують цікаві активності від аніматорів Центру музичного розвитку «Tempo».

 

 

Під час концерту ведучий Олег Пригода розповідає цікаві історії, завдяки яким слухачі подорожують магічними світами, на хвильку стають справжніми дириґентами, музикантами, допомагають героям відгадати найскладніші загадки чи знайти правильний шлях.

 

 

Також після кожної події дітки мають можливість познайомитися з усіма інструментами оркестру та поспілкуватися з музикантами. Ці моменти концертів зазвичай є найбільш яскравими, адже скільки радості й захоплення викликає момент, коли дитина торкається і пробує грати на скрипці, арфі чи валторні.

 

Захід відбудеться із дотриманням карантинних вимог, детальна інформація про подію – за посиланням.

 

Фото philharmonia.lviv.ua

13.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
З Моцартом проти епілепсії
Соната для фортепіано ре-мажор заспокоює надмірні сигнальні потоки в мозку.
12.10.21 | | Наука
Відволікаючі удари у голову
Юрко ТИМЧУК
Щоб добре заховати голку, її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.
11.10.21 | | Україна
«Сокіл» та «Алкід»: між рядками
Вікторія Антошевська
«Сокіл»/«Алкід» – диптих, об’єднаний рядом символів, алюзій та художніх прийомів. Образ Сокола – режисерська новація. Поява у глядацькій залі драматичної акторки у ролі птаха розпочинає дійство, яке вдало поєднує в собі неспотворене лібрето та оригінальний перформанс з дещицею дотепного гумору, що його здатна сприйняти навіть консервативна публіка.
11.10.21 | | Штука
Як виглядають «тверді» електрони?
Науковцям уперше вдалося сфотографувати кристали Вігнера – структури електронів, що нагадують бджолині стільники.
11.10.21 | | Наука
Гесіод: міф про нарциса
Олександр Фільц-Павенцький
Перспективу одноманітної вічності можуть врятувати бажання здобувати нове знання і визнання – за рахунок тих, чия душа здатна поділитися власною нарцистичною наснагою
11.10.21 | | Дискурси
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita»  переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21 | | Штука
Про сходи, що зникли, але є
Діана Клочко
Драбина, що пов'язує землю Бучача із небом, продовжує існувати у неполічених сходинках і сходженнях містян на пагорби.
10.10.21 | | Дискурси
Сянок чи Сянік?
Як називати українською мовою давнє княже місто в долині річки Сян? І як цю назву наголошувати? Початок топонімічно-філологічної дискусії.
09.10.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.