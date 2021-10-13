У Львівській філармонії відбудеться музична мандрівка для дітей.

У неділю, 17 жовтня, у Львівській національній філармонії відбудеться концерт для дітей «Карнавал тварин», що є продовженням серії подій із циклу «Сімейні концерти», повідомили організатори.

«Карнавал тварин» – один із найпопулярніших творів французького композитора Каміля Сен-Сенса. «Велика зоологічна фантазія», яку композитор написав як жарт, сюрприз для друзів, стала одним із найулюбленіших творів дітей та дорослих. Кожна із 14-ти частин фантазії зображає різних тварин, в тім числі лева, черепаху, слона, а також скам’янілості, акваріум та зозулю.

Завдяки учасникам театральної студії КМДШ – Креативної міжнародної дитячої школи – гості зможуть не тільки через музику познайомитися з тваринами, а й побачити їх на сцені.

Події із циклу «Сімейних концертів» є особливими для філармонії. Виникли вони у співпраці з Центром музичного розвитку «Tempo»: програми подій спеціально підібрані для дітей від 2 до 9 років, а самі концерти тривають менше години.

Кожна подія унікальна та інтерактивна. Перед концертом на дітей очікують цікаві активності від аніматорів Центру музичного розвитку «Tempo».

Під час концерту ведучий Олег Пригода розповідає цікаві історії, завдяки яким слухачі подорожують магічними світами, на хвильку стають справжніми дириґентами, музикантами, допомагають героям відгадати найскладніші загадки чи знайти правильний шлях.

Також після кожної події дітки мають можливість познайомитися з усіма інструментами оркестру та поспілкуватися з музикантами. Ці моменти концертів зазвичай є найбільш яскравими, адже скільки радості й захоплення викликає момент, коли дитина торкається і пробує грати на скрипці, арфі чи валторні.

Захід відбудеться із дотриманням карантинних вимог, детальна інформація про подію – за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua