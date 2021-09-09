У Львові студенти Школи урбаністики дослідять Майорівку.

У Львові в останній декаді вересня відбудеться «Школа урбаністики» – практичний інтенсив для студентів профільних спеціальностей, результатом якого стане напрацювання Інтегрованої концепції розвитку мікрорайону Майорівка.

Із 20 до 26 вересня у Львові триватиме «Школа урбаністики» – проєкт підвищення рівня фахової підготовки студентів та молодих спеціалістів з використанням найкращих світових практик з планування та урбаністики і застосуванням їх на реальних прикладах у місті, повідомили в КУ «Інститу міста», яка є співорганізатором події.

До участі у проєкті зголосилися 25 студентів і молодих спеціалістів зі Львова, Києва, Вінниці, Чернігова, навчання для них відбуватиметься безкоштовно, повідомив «Збручу» менеджер проєкту Дмитро Шевченко.

За його словами, студенти Школи навчатимуться сучасних методик і технологій містобудівного проєктування, обмінюватимуться досвідом та знаннями разом із закордонними колегами і розроблятимуть науково-дослідні проєкти.

Кінцевим напрацюванням Школи має стати Інтегрована концепція розвитку мікрорайону Майорівка.

«Майорівка має вдале розташування та значний потенціал для розвитку сучасних міських практик: мікрорайон є близько до центру міста і водночас має хороші транспортні зв’язки з найбільшим районом міста, Сиховом. Тут багато зелених територій і є значний, але ще мало досліджений потенціал у формуванні зв’яків з іншими зеленими зонами, скажімо, до вул. Зеленої, або до Винників», – зазначив координатор.

Дмитро Шевченко зазначив, що «Школа урбаністики» – це всеукраїнська платформа для накопичення та передачі досвіду у цій сфері. Такі інтенсиви уже організовували у Києві, Харкові, Луцьку, Кривому Розі. Такі школи і їхні напрацювання мають стати основою для створення в Україні центру досліджень у сфері урбаністики, який вивчатиме сучасні проблеми міст, розвиватиме містобудівну культуру та якісні підходи до ревіталізації промислових районів у містах, підвищуватиме привабливість урбанпросторів.

Львів, за його словами, уже має попередній досвід у підготовці урбаністів та реалізації концептуальних проєктів у цьому напрямі.

Так, у попередні роки «Інститу міста» двічі організовував курси навчання «LvivCityMakers». Тоді молоді урбаністи досліджували Підзамче та район вул. Виговського. Напрацювання дослідників увійшли в проєкт Стратегії розвитку Підзамча, який планують винести на затвердження у Львівській міськраді.

Додамо, «Школу урбаністики» у Львові спільно організували КУ «Інститут міста», Фонд Ебергарда Шьока, Київський національний університет будівництва та архітектури та громадська організація Pro Urban.

Фото city-institute.org, wikimedia.org