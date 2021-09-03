Щоденна кава зменшує ризик смерті, особливо від інсульту та проблем із серцем.

Смакуючи щодня до трьох філіжанок кави, можна знизити ризик смерті на 12%, зокрема на 21% зменшується ризик смерті від інсульту та на 17% – від серцево-судинних захворювань, порівняно з тими, хто кави не п'є зовсім або п'є нерегулярно.

Дослідники з Великобританії та Угорщини під керівництвом Юдіт Шімон проаналізували дані 468 629 учасників за 15 років і результати презентували на конгресі Європейського товариства кардіологів (ESC).

"Наскільки нам відомо, це найбільше дослідження для систематичної оцінки серцево-судинних наслідків регулярного споживання кави серед населення без діагностованих серцевих захворювань", – сказала Юдіт Шімон з Центру серця і судин університету Земмельвайса (Будапешт).

Учасників дослідження розділили на три групи: у першій групі (22,1%) каву регулярно не пили, у другій групі (58,4%) вживали каву від легкої до помірної частоти (½ до 3 горнятка кави денно), а в третій групі (19,5%) був високий рівень споживання кави (більше трьох горняток у день). За учасниками спостерігали від 10 до 15 років і реєстрували як смерті від будь-яких причин, так і смерті від серцево-судинних захворювань. У статистичному аналізі з використанням багатовимірних моделей враховували вплив віку, статі, ваги, зросту, соціально-економічного статусу, рівня тиску і холестерину в крові, інтенсивності фізичної активності, а також куріння, вживання алкоголю, м'яса, чаю, фруктів і овочів.

"Наші результати показують, що регулярне вживання кави безпечне, оскільки навіть високе щоденне споживання не було пов'язане з несприятливими серцево-судинними наслідками і загальною смертністю," – каже Шімон.



Юдіт Шімон

Незважаючи на те, що кава є одним із найвживаніших напоїв у світі, мало що відомо про довгостроковий вплив регулярного споживання на здоров'я серцево-судинної системи, до того ж популярним є міф, що "кава шкодить на серце".

У порівнянні з тими, хто не п'є каву, її споживання – від легкого до помірного – було пов'язане з більш низьким ризиком смерті від усіх причин на 12% (відношення ризиків HR=0,88, р<0,001), на 17% меншим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань (HR=0,83, р=0,006) і на 21% меншим ризиком інсульту (HR=0,79; р=0,037).

Щоб вивчити потенційні основні механізми, дослідники проаналізували зв'язок між щоденним споживанням кави та структурою і функцією серця протягом усього періоду спостереження. Для цього вони використали дані 30 650 учасників, котрі пройшли магнітно-резонансну томографію серця (МРТ), яка вважається золотим стандартом для оцінки структури та функції серця.

Доктор Шімон зазначила: аналіз МРТ показав, що в порівнянні з учасниками першої групи у щоденних шанувальників кави були більш здорові серця, які краще функціонували – кава призупиняла згубні для серця наслідки старіння.

Для пояснення основних механізмів такого впливу, зазначили дослідники, необхідні подальші дослідження.

Нагадаємо, що попередні дослідження показали позитивний вплив зменшення ризику розвитку хвороби Паркінсона (на 30%), хвороби Альцгеймера та деменції (на 65%), карієсу зубів (на 40%) і не тільки.