Чи США потребує правди про лабораторний витік

У 1978 році незалежно одна від одної дві групи в Нью-Йорку та Німеччині дійшли однакового висновку: торішній грип був настільки генетично подібний на варіант, який востаннє спостерігали на початку 1950-х років, що він міг початися тільки зі збереженого лабораторного зразка. Очевидні кандидати – Китай або Росія: в прикордонних реґіонах між ними вірус проявився вперше.

Тільки 2004 року завдяки приватному повідомленню китайського вірусолога американському колезі весь світ нарешті дізнався, що витік, видно, був результатом випробування вакцини, в ході якого китайських новобранців навмисно заразили вірусом 1950-х років.

"Вірусологи і фахівці охорони здоров'я з відповідною кваліфікацією швидко зрозуміли, що найбільш вірогідним джерелом був лабораторний витік, – напише в 2014 році клінічний патолог Мартін Фурманські у своєму дослідженні цього інциденту, – але вони воліли не розголошувати цього, розуміючи, що такі незручні звинувачення найімовірніше покладуть край зароджуваній тоді співпраці російських а китайських вірусологів".

Приховати таке відкриття нині було би нелегко, але і стимули є більшими, враховуючи економічні відносини Заходу з Китаєм.

Доручивши розвідувальній спільноті у 90-денний термін вивчити гіпотези лабораторного витоку, результати чого повинні бути представлені цього місяця, Джо Байден, мабуть, зробив менше, ніж може здаватися: фактично, він нічого не зробив. Завжди потрібен стимул, щоби змусити агентства вивчити свої величезні скарби недосліджених перехоплень, ретельно з'ясовуючи, чи не розкриває закодоване або плітковане повідомлення при зіставленні з іншими доказами щось більше.

Наша розвідувальна спільнота не любить говорити "ми не знаємо". Їй подобається "оцінювати" ймовірності. Якщо тільки вони самі себе не здивують незаперечним доказом, який неможливо проінтерпретувати неоднозначно, то стежте за їхньою мімікою – до чого вона схиляється: доведеність чи невизначеність?

Можна закластися, що буде останнє. Ніщо, зібране розвідувальними розвідниками, не може повернути ковід назад у пляшку. Важко побачити якусь політичну вигоду для Демпартії. Всі мотиви вказують на зміну теми – якщо лиш популярність адміністрації Байдена не провалюватиметься через три тижні у вільному падінні і не потребуватиме для свого відродження іноземного конфлікту,.

Дослідження загальнодоступних матеріалів республіканськими конгресменами показує, що не бракує підстав підозрювати лабораторний витік: докази, що Китай приховував записи вуханьської лабораторії ще до того, як спалах став загальновідомим, фальшував наукові дані в інтернеті та спотворював історію найближчого до вуханьського вірусу лабораторного штаму.

Важко побачити політичну вигоду від цього, крім знизування плечима з боку спецслужб.

Фотографії шпитального паркінгу та пошукові запити Baidu вказують, що ковідні симптоми були поширені у Вухані за три місяці до того, як Пекін визнав існування вірусу. Ці докази лиш підтверджують досить дивне враження, що Covid-19 виник у Вухані нізвідки. Вони не уточнюють, природним чи неприродним шляхом. Але наводить на роздуми підкреслена в доповіді конгресменів деталь – відмова Китаю інвестувати в пошук джерел ковіду після січня 2020 року: ніби він вже знав відповідь.

Якби США захотіли – що малоймовірно – це дослідження не закривати: як його продовжувати? Набрати потрібних людей, видати недвозначні накази знайти і виділити їм дуже великий бюджет. Одним із можливих шляхів було би обшукати весь світ у пошуках ранніх зразків ковіду та історій подорожей їхніх носіїв. Тисячі людей подорожували через Вухань у час, коли Пекін, ймовірно, приховував новини про спалах. Якщо хтось звернувся по медичну допомогу, якщо зразки тканин можна відновити, генетичне генеалогічне дерево може пролити світло на походження вірусу. Масштаб такого проєкту був би приголомшливим: пошук доказів, секвенування фрагментів, аналіз їхнього взаємозв'язку. Йти цим шляхом не дозволяє гнучкість. Якщо ви вкладаєте величезні кошти в пошук істини, то зобов'язані щось з цим зробити.

Трохи історії: коли Владімір Путін зійшов на президентство завдяки своїй відповіді на кампанію терористичних атак, яку, за багатьма достовірними свідченнями, провели його власні сили безпеки, західні уряди опинилися перед вибором. Визнати докази – або відвести погляд, щоби зберегти Путіна як людину, з якою вони могли би вести справи, яка могла би тримати під контролем нестабільну і потенційно небезпечну Росію.

У випадку з теорією витоку з вуханьської лабораторії джокер ще може зіграти свою роль. Науковці – і не тільки вони – будуть копатися, намагаючись розібратися в доступних доказах. Катастрофічна природа ковіду з розвитком варіантів вакцинорезистентності стає все очевиднішою, і може виникнути народна хвиля за притягнення до відповідальності. У міру того, як "Дельта" спалахує в самому Китаї, підриваючи його ковідне самовдоволення, здатність Пекіна залякувати, ймовірно, ослабне. На даний момент прогноз цієї колонки полягає в тому, що більшість урядів світу, не кажучи вже про Всесвітню організацію охорони здоров'я, одностайно вважають за краще, щоб таємниця походження ковіду залишалася таємницею.



