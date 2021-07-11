Любомир Медвідь

10 липня минуло 80 років Любомирові Медвідю (фраґмент картини "Блудний син" 2009 року)головна

10 липня минуло 80 років Любомирові Медвідю (фраґмент картини "Блудний син" 2009 року)

Неділя, Липень 11, 2021 - 14:00

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07.07.21 | | Галичина

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