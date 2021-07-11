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Любомир Медвідь
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10 липня минуло 80 років Любомирові Медвідю (фраґмент картини "Блудний син" 2009 року)
Неділя, Липень 11, 2021 - 14:00
До теми
Поки не настала ніч
Ганна Улюра
«Ноктюрни» – єдина книжка оповідань в доробку нобеліанта Кадзуо Ішіґуро. Це цикл оповідань, кожне з яких є міні-романом. Автор «П’яти історій про музику і смеркання» зізнається, що писати романи його навчили пісні.
09.07.21
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Штука
Вульгарна свобода
Юстина Добуш
Свобода — це наслідок пошуків істини й бажання усвідомити себе, це складні протиріччя, логічні суперечності, виклики світогляду. Не розкидаймося цим словом
09.07.21
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Дискурси
Новий вид мозкових клітин
Науковці виявили нейрони, що реагують на обличчя тільки близьких людей, об’єднуючи функції сприйняття та пригадування.
08.07.21
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Наука
Компас солідарності
Радомир Мокрик
Заяви Арахамії можна списати на вже звичне невігластво чи бажання сподобатися місцевій публіці. Однак ясно, що країною керують люди без будь-якого етичного компасу і без розуміння української історії.
08.07.21
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Україна
Народне звучання Бажанського
Вікторія Антошевська
Сюжети обох опер тяжіють до стиснення і концентрації з кульмінацією наприкінці. Та наїв, не будучи примітивом, наклав відбиток на стиль письма і зумовив деякі композиторські та драматургічні недопрацювання, що їх у майбутньому варто долати сценічною театралізацією.
07.07.21
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Штука
І Китай теж нас не поховає
Брет Стівенс
Пекін може думати, що колись дисциплінована китайська система похоронить несерйозний вільний світ. Хрущов думав так само...
07.07.21
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Дискурси
Тебе це може вбити: Олег Собчук на ровері пропагує ЗСЖ
Наталія ФЕЩУК
Співак, лідер гурту «СКАЙ» здійснив індивідуальний велотур зі сходу на захід країни. Співав для військових і давав акустичні концерти.
07.07.21
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Галичина
Плекати коріння
Юлія ОВСЯНИК
Ідентичність, національну спадщину, культуру мислення треба плекати. Саме таким милозвучним дієсловом окреслили процес вибудови національної пам’яті. Нотатки з Via Carpatia
07.07.21
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Галичина