Любомир Медвідь

Народне звучання Бажанського

Вікторія Антошевська

Сюжети обох опер тяжіють до стиснення і концентрації з кульмінацією наприкінці. Та наїв, не будучи примітивом, наклав відбиток на стиль письма і зумовив деякі композиторські та драматургічні недопрацювання, що їх у майбутньому варто долати сценічною театралізацією.