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Кете Кольвіц, дереворит
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Дереворит Кете Кольвіц. 1923 рік
Четвер, Липень 8, 2021 - 09:15
До теми
Народне звучання Бажанського
Вікторія Антошевська
Сюжети обох опер тяжіють до стиснення і концентрації з кульмінацією наприкінці. Та наїв, не будучи примітивом, наклав відбиток на стиль письма і зумовив деякі композиторські та драматургічні недопрацювання, що їх у майбутньому варто долати сценічною театралізацією.
07.07.21
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Штука
Тебе це може вбити: Олег Собчук на ровері пропагує ЗСЖ
Наталія ФЕЩУК
Співак, лідер гурту «СКАЙ» здійснив індивідуальний велотур зі сходу на захід країни. Співав для військових і давав акустичні концерти.
07.07.21
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Галичина
Буковинська незалежність: сенсаційна знахідка в архіві
Наталія ФЕЩУК
Віднайдено документи, які свідчать, що керівник ОУН на Буковині Мирослав Кіндзірський у 1941-му проголосив у краї Незалежність.
06.07.21
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Галичина
Чеські автори МАЧ
Ірина Забіяка
Завдяки активності перекладачів картина чеського літературного світу відома українським читачам. Взаємодія між нашими книжковими космосами відновлює свою традицію, вибудовується в систему.
06.07.21
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Штука
Універсальна вакцина проти коронавірусів?
Новий вид РНК-вакцини захищає мишей від SARS-CoV-2 та споріднених коронавірусів.
06.07.21
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Наука
Залізна завіса навспак
Марта Кузій
Тривалі заборони культурних заходів у переважній більшості країн, суворі обмеження, а подекуди й банальний брак коштів повернули земляків додому – нема злого, щоб не вийшло на добре, бо внаслідку маємо розкішні концерти.
05.07.21
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Штука
Заліщицька трагедія 1941 року
Антон Могилюк
80 років тому кати НКВС замордували кілька сотень політичних в'язнів на залізничному мості через Дністер.
05.07.21
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Минуле
Чорні діри поглинають нейтронні зорі
Уперше науковці мають незаперечні докази зіткнення між чорною дірою та нейтронною зорею, отримані за допомогою гравітаційних хвиль.
05.07.21
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Наука