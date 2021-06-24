У Львівській філармонії відбудеться V відкритий марафон пам’яті Василя Сліпака.

У вівторок, 29 червня, виповниться п’ять років, як снайперська куля забрала життя видатного українського оперного співака, волонтера, учасника бойових дій на сході України Василя Сліпака. Львівська філармонія проводить V відкритий марафон його пам’яті, який щороку об’єднує музикантів із багатьох країн, повідомили організатори.

Маратон W LIVE розпочнеться о 17:00 «Молитвою для Василя». Музичною присвятою стануть духовні та камерні композиції Йоганна Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді, Генрі Перселла та Станіслава Шажинського, що прозвучать у виконанні відомих львівських музикантів: Лілії Нікітчук (мецо-сопрано), Анни Іванюшенко (клавесин), Олесі Масник (скрипка), Андрія Кушніра (скрипка) та Ярослава Мигаля (віолончель).

На 18:15 струнний квартет «Фенікс» Львівської національної філармонії готує у межах маратону програму «Північне сяйво». У пам'ять про Василя Сліпака звучатимуть камерні твори композиторів «північних» країн – норвежця Едварда Гріга, британця Бенджаміна Бріттена та обробки данських народних пісень.

Завершиться маратон концертом під назвою «Після мрії», який запланований на 19:30. Французький тенор Поль Ґоґлер повертається до Львова, де виконає класичні композиції в супроводі українського піаніста. Програма його концерту складатиметься з французьких і німецьких творів періоду романтизму, а також пісень українською мовою, щоб висвітлити зближення культур через музику.

Фото https://philharmonia.lviv.ua