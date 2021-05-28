У Львівській філармонії вшановують пам’ять Мирослава Скорика.

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика підготувала низку подій, приурочених пам’яті видатного композитора. Зокрема, у вівторок, 1 червня, коли виповниться рік, як відійшов у засвіти Мирослав Скорик, відбудеться заупокійна архиєрейська літургія у соборі Святого Юра. Симфонічний оркестр філармонії презентуватиме виконання незрівнянної «Мелодії» Мирослава Скорика, повідомили організатори.

Заупокійна архиєрейська літургія в архикатедральному соборі Святого Юра розпочнеться об 11:00 у вівторок, 1 червня.

У фоє Концертного залу Людкевича Львівської філармонії о 12:30 відбудеться пресконференція Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика, яка стане відправною точкою цієї події.

У пам’ять про видатного композитора Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії під батутою Володимира Сивохіпа у вівторок, 1 червня, о 14:00 на офіційному YouTube-каналі презентує виконання незрівнянної «Мелодії» Мирослава Скорика. Переглянути відео можна буде за цим посиланням.

Також Мирославу Скорику присвячений третій тиждень 40-го фестивалю «Віртуози». Його композиції звучатимуть у подіях «Вічна пам'ять» 1 червня, «Станкович & Скорик & Сильвестров» 2 червня, «Бетховен & Скорик» 3 червня, «Музика світла» 4 червня, «In Memoriam & Мелодія» 6 червня та у концерті-закритті фестивалю – «Vitae & Mortis» 6 червня.

У програмах подій – його духовні, фортепіанні, оркестрові твори, композиції для струнного квартету, а також опуси композира, які є надзвичайно популярними: «Гуцульський триптих», «Мелодія» та його джазові обробки.

Прозвучать вони у виконанні відомих солістів та колективів: Софії Соловій (сопрано), Оксани Рапіти (фортепіано), Мирослава Драгана (фортепіано), Соломії Івахів (скрипка), Назара Джурина (віолончель), Олег Каськіва (скрипка), Валентини Пришляк (альт), струнного квартету «Фенікс», камерного хору «Глорія», Академічного симфонічного оркестру філармонії, академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та дириґентів – Юрія Бервецького, Володимира Сивохіпа та Сергія Хоровця. Повна програма фестивалю – за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua