Вперше у світі народилися дев'ятеро живих близнюків.

25-річна малійка Халіма Сіссе народила дев'ятеро дітей – п'ять дівчаток і чотирьох хлопчиків, повідомляє AP. Мати і діти почувають себе добре. Немовлята важать від 500 до 1000 грамів.

Уряд Малі, однієї з найбідніших країн світу, взяв під контроль вагітність Халіми Сіссе, яка жила на півночі країни, після того, як ультразвукове дослідження вказало на септуплетс, семеро близнюків: Халіма стала національної героїнею, вся країна очікувала пологів. Її перевели в столицю, а після двох тижнів в лікарні в Бамако її для кращого догляду перевезли 30 березня в марокканську клініку.

Халіма Сіссе народила дітей передчасно, на 30-му тижні вагітності, пологи за допомогою кесаревого розтину пройшли 4 травня в приватній клініці в Касабланці. Але, на загальне здивування, дітей виявилося дев'ятеро (нонуплетс).

Хоч під час пологів молода мати втратила багато крові, їй робили переливання крові, очікують, що жінка повернеться в Малі протягом декількох тижнів. Ад'юдант Кадер Арбі, батько дітей, що наразі є ще в Малі разом зі старшою дочкою пари, розповів BBC, що постійно контактує зі своєю дружиною і не переживає за майбутнє: "Бог дав нам цих дітей. Він один вирішує, що з ними станеться. Мене це не турбує. Коли Всевишній щось робить, він знає, нащо".

В коментарі Африканській службі BBC кенійський гінеколог Білл Калумі припускає, що цей випадок нонуплетсу може бути наслідком поширеної в Африці практики, коли, щоб завагітніти після гормональної контрацепції, жінки стосують фертильні препарати, що часто призводить до овуляціїх кількох яйцеклітин під час одного менструального циклу.

Книга рекордів Гіннеса повідомила, що її поточний рекорд з народження максимальної кількості живих близнят за одні пологи становить вісім (октуплетс); готується оновлення рекорду.

Дотихчасовою Гіннес-рекордсменкою була американка Надя Сулеман, яка народила в 2009 році вісім недоношених, але здорових дітей.

Відомі два випадки нонуплетсів (1971 року в Австралії та 1999 року в Малайзії), але не всі діти вижили.