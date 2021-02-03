У Перемишлі знищили пам’ятну дошку українській художниці Олені Кульчицькій.

У Перемишлі знищили кам'яну дошку, присвячену українській художниці Олені Кульчицькій, а також польській політичній діячці Вінценті Тарнавській та єврейській психоаналітикині Гелен Дойч. Стелу було встановлено в межах художнього проєкту “Центр світів є тут” у вересні 2020 року. Утім, дошку так і не відкрили через протести польських радикалів, котрі піддали сумніву леґітимність увічнення прізвища Кульчицької.

Про це повідомляє видання українців Польщі "Наше слово".

Кресові середовища закидають, що Олена Кульчицька займалася комуністичною діяльністю – була депутаткою Верховної Ради УРСР у 1951-1955 роках. З моменту встановлення стели було вже кілька випадків вандалізму.

"Перша спроба знищення меморіальної дошки відбулася на початку січня цього року. З неї здерли чорну плівку, якою вона була вкрита, пошкодили в одному місці чимось гострим, пробували відкрутити один із чотирьох гвинтів. Через декілька днів Польський інститут національної пам’яті (мер міста Войцєх Бакун просив його оцінити справу стосовно Кульчицької) видав негативне рішення стосовно української художниці, яка в 1951-1955 роках була депутаткою Верховної Ради УРСР, а значить – пропагувала комуністичний режим. ІНП не взяв до уваги фактів, що Олена Кульчицька була депутаткою від тодішньої інтелігенції, ніколи не належала до комуністичній партії, а у своїй діяльності допомогала багатьом політичним в’язням і репресованим", – коментує "Наше слово".

Кураторка виставки “Центр світів є тут” Ліля Каліновська разом із колегами звернулася зі скаргою до поліції.

"Мені дуже прикро через те, що сталося. Все, що відбулося довкола цієї дошки, говорить більше про нашу багатокультурність, ніж сама дошка. Треба ще багато працювати над тим, щоб така ініціатива в нашому місті могла успішно відбутися", – прокоментувала Каліновська.

Олена Львівна Кульчицька народилася 15 вересня 1877 року у Бережанах на Тернопіллі.

Навчалася у Львові, при монастирі Сакраменток. Разом зі сестрою Ольгою відвідувала Художньо-промислову школу (нині – Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша). Навчалась у новоствореній приватній художній школі Батовського-Качора та Братковського, а потім вступила до Львівської студії художників реалістичного напрямку.

Згодом вчилася у Академії мистецтв у Відні. Мала виставки у Львові та Києві.

1932 року стала співзасновником Українського регіонального музею “Стривігор” у Перемишлі. Там і мешкала.

Із 1939 року працювала художницею Львівського музею імені Тараса Шевченка, з 1940 року очолювала відділ народного мистецтва Львівського етнографічного музею Академії наук УРСР.

У 1945-1954 роках викладала графіку в Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова.

У 1956 році отримала звання народного художника УРСР.

У 1967 році Олена Кульчицька стала лауреатом Державної премії УРСР імені Шевченка.

У 1951-1955 роках, коли була депутаткою Верховної Ради УРСР, допомагала родинам, які зазнали арештів та заслання до радянських таборів. Зверталася до радянських установ з проханням про звільнення діячів української культури, серед.

Померла Олена Кульчицька 8 березня 1967 року у Львові.