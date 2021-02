Львівська філармонія запрошує на фестиваль сучасного звучання музики Баха.

Сьогодні, 1 лютого, у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика відбудеться концерт-відкриття фестивалю сучасного звучання творчої спадщини видатного композитора Йоганна Себастьяна Баха «BACH CONTEMPORARY». У межах фестивалю, який триватиме чотири дні, відбудеться шість концертів, повідомили організатори.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

«Останній місяць зими розпочнеться у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика фестивалем «BACH CONTEMPORARY», події якого зруйнують Ваші стереотипи про музику німецького генія. Вони покажуть, наскільки вона, навіть через 300 років, є актуальною та цікавою (адже у перекладі з англійської назва фестивалю звучить як «Бах сучасний»)», – зазначено у повідомленні.

На концерті-відкритті, який розпочнеться о 18:00 у концертному залі Людкевича, звучатимуть композиції Йоганна Себастьяна Баха, якому й присвячений фестиваль. Олена Мацелюх та Меланія Макаревич доведуть, що музика видатного митця бароко навіть крізь століття залишається незрівняною й особливою. Квитки – за цим посиланням.

У вівторок, 2 лютого, о 18:00 Львівська національна філармонія запрошує на концерт «Маленька нічна серенада».

«Вже у 20 років Бах був визнаним одним з кращих органістів Європи! А органна музика займає у його творчості неабияку роль! Мистецтво гри на цьому інструменті впродовж багатьох століть захоплювало й приваблювало багатьох, а відомі композиції класичної музики, що звучать у виконанні органа, отримують неочікуване звучання. Прийдіть і переконаєтесь у цьому, а допоможуть у цьому Світлана Позднишева і Ольга Стрілецька», – повідомили організатори. Квитки – за цим посиланням.

Також у вівторок, 2 лютого, о 20:00 у Концертному залі Людкевича запланований концерт «Бах & Вівальді».

«Що такого особливого в Бахові і Вівальді? Чому їх називають геніями?» Вважаємо, що відповіді на ці запитання можна отримати, послухавши їх музику, адже вона направду неперевершена!», – стверджують музиканти.

На сцені Львівської національної філармонії музику Баха і Вівальді доповнять живописні імпровізації від художниці Ольги Куц, яка зображатиме образи та настрої композицій, що звучатимуть, та поезія у перекладі з італійської Богдана Котюка. Квитки на подію – за цим посиланням.

У середу, 3 лютого, у концертному залі Людкевича звучатиме «Еолова арфа». Організатори обіцяють чудові композиції музичних геніїв, мелодії, які ще довго закарбуються у пам’яті, вражаючі темброві поєднання арфи, фагота, органа і фортепіано та живописні картини, які доповнять неперевершені звучання. Ця подія справді буде надихаючою! Концерт розпочнеться о 18.00, квитки – за посиланням.

Послухати «Органну фантазію» слухачів запрошують у цей день на 20:00. Вечір органної музики готує киянка Юлія Ландау. Гостей запрошують почути композиції Йоганна Себастьяна Баха, Луї В’єрна, Богдана Котюка, Фелікса Нововейського та Марселя Дюпре у її виконані та насолодіться багатством звучання органа. Квитки за посиланням.

У четвер, 4 лютого, у день закриття фестивалю о 18:00 відбудеться прем’єра «RockOrganum»: слухачі почують звучання органу у легендарних рок-композиціях з аранжуваннями у різних стилях: R&B, HEAVY METAL, SWING, COOL and FUSION у супроводі оркестру та фортепіано.

«Дивовижний вир музичний емоцій! Muse, Radiohead, Rammstein, Arctic Monkeys, System of a down, Marilyn Manson, The Cranberries, Queen, Pink Floyd, Imagine Dragons та ще багато інших хітів від улюблених виконавців. Сміливі аранжування легендарних композицій у стилі рок від композитора Влада Солодовникова. Свіже звучання та новий погляд ваші улюблені рок балади та симфонії», - повідомили організатоори. Квитки на концерт – за посиланням.