Львівська національна філармонія запрошує на концерт барокової музики із циклу «Terra Barocco». Захід відбудеться у фоє концертного залу Людкевича у понеділок, 23 жовтня, о 19:00, повідомили організатори.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Програма концерту у виконанні Андрія Кушніра (скрипка), Олесею Масник (скрипка) та Анною Іванюшенко (клавесин) стане своєрідною мандрівкою музичною Європою XVII-XVIII століть.

Подорож розпочнеться твором польського композитора Станіслава Свільвестра Шажинського, родина якого походить з Зимної Води, що неподалік Львова.

Також гості почують Сонату для скрипки і клавесина Георга Філліпа Телемана, творча спадщина якого сягає близько 3 тисяч творів, разом із музикою Франсуа Куперена зазирнуть у розкішні паризькі палаци Парижа, матимуть змогу на хвильку побачити музичний поєдинок між віртуозами – німецьким композитором Гергом Фрідріхом Генделем та італійцем Доменіко Скарлатті, твори яких теж прозвучать на концерті. Ще однією музичною зупинкою вечора стане столиця Британії Лондон, де жив і творив автор першої англійської опери Генрі Перселл.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Концерт буде відбуватися із дотриманням карантинних вимог. Квитки можна придбати у касі філармонії.

Нагадаємо, що «TERRA BAROCCO» – новий цикл концертів у Львівській національній філармонії імені М. Скорика, у якому виконавці знайомлять слухачів із творчістю композиторів епохи бароко.