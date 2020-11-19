Львівська філармонія запрошує на художню виставку та струнний концерт.

Завтра, 20 листопада, у Львівській національній філармонії імені М. Скорика відбудеться відкриття виставки художніх робіт львівського митця Валерія Денисенка та концерт «Нічні молитви» у виконанні струнного квартету.

Фото https://philharmonia.lviv.ua/

Виставка робіт Валерія Денисенка відкриється о 17:30 у фоє Концертного залу Людкевича і триватиме до 5 січня.

«Метафоричні образи цього художника, поета, письменника ніколи не переживаються як проста реальність, вони є його мовчазною чуттєвою присутністю-розмовою. Тому картини митця – це своєрідні хеппенінги, тобто збіги баченого з уявним, це світ у голові митця і світ, що запрошує глядача до гри мистецтва і реальності, запрошує подумати: «Я дихаю! Я живу! Я радію!», – зазначили організатори.

Фото https://philharmonia.lviv.ua/

Концерт «Нічні молитви» розпочнеться о 19:00. Струнний квартет у складі: Миколи Гав’юка (скрипка), Петра Тітяєва (скрипка), Вадима Педорича (альт) та Дениса Литвиненка (віолончель), – виконає твори відомого галицького композитора Василя Барвінського, австрійського романтика Франца Шуберта та одного з найвідоміших грузинських композиторів Гії Канчелі.

«Гія Канчелі – автор музики до понад 40 кінофільмів, серед яких всім відомі «Кін-дза-дза» і «Міміно», та десятків хорових, оркестрових творів та невеликих мініатюр. Саме композиція Гії Канчелі «Нічні молитви» і дала назву події. Для візуалізації події використана чудова робота українського художника Архипа Куїнджі «Дар'яльська ущелина. Місячна ніч» (1890-1895)», – повідомили організатори.

Події відбудуться із дотриманням карантинних обмежень! Квитки можна придбати у касі філармонії. Також відбудеться трансляція концерту «Нічні молитви». Її можна буде переглянути за цим посиланням.