INSO-Львів презентує твори львівських композиторів у межах проєкту «Імпульс».

У Львівській національній філармонії завтра, 14 листопада, INSO-Львів презентує проєкт «Імпульс». Прозвучать твори двох ключових для музичної історії Львова композиторів – Василя Барвінського і Антіна Рудницького, концерт розпочнеться о 18:00, повідомили організатори.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

У програмі звучатимуть Антін Рудницький «Ukrainian Spring Song», Андрій Гнатишин «Українська сюїта», Василь Барвінський «Концерт для фортепіано». Виконавці: Катерина Тітова – фортепіано, академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів», дириґент – Ярослав Шемет.

У межах проєкту «Імпульс» музиканти досліджують і показують через музику вплив постаті Андрея Шептицького на розвиток української культури.

«Долі Василя Барівснського та Антіна Рудницького були пов'язанв зі Львовом, але склалися дуже по-різному. Василь Барвінський був засуджений і засланий до мордовських таборів; Антін Рудницький деякий час працював у Харкові та Києві, потім повернувся до Львова, а згодом, безпосередньо перед Другою світовою війною, з дружиною емігрував до США. Барвінський і Рудницький разом були серед засновників славнозвісного СУПРОМу (Союзу українських професійних музик). До того ж, Барвінський був одним з учителів Рудницького із гармонії», – зазначили організатори.

До слова, у 1937 році Андрей Шептицький запропонував Антіну Рудницькому та видатній оперній співачці Марії Сокіл-Рудницькій (дружині композитора) здійснити благодійне концертне турне до США. Після другого американського турне у 1938 році пара вже не мала можливості повернутися на Батьківщину через Другу світову війну.

«Таким чином, твори, що прозвучать, представляють два різні погляди на українську музику – два погляди по два різні боки залізної завіси – погляди двох неповторних, яскравих творчих особистостей, які жили й творили у XX столітті», – додали організатори.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Квитки на концерт можна придбати у касі філармонії із 15:00 до 18:00.

Зазначимо, Катерина Тітова – відома українська піаністка молодої генерації, лауреатка міжнародних конкурсів. Піаністка активно гастролює у США та Європі, співпрацювала із Нідерландським симфонічним оркестром, оркестром Празької філармонії, Віденським камерним оркестром та іншими.

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