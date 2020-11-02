Це не те, що ви думаєте

Ігор та Пітер Померанцеви

Це не ще одне видання про пропаганду, маніпуляції та фейки і не спроба описати інформаційні війни. Це про те, як пропаганда прагне сформувати наші найглибші думки та почуття — ще до того, як ми встигнемо вдатися до опору