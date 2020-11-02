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Harold
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75-річний угорець Андрас Аратто, "Дід Гарольд" із інтернет-мемів
Понеділок, Листопад 2, 2020 - 08:15
До теми
Перший день
Богдан Нижанківський
Листопад 1918. Погляд з львівської брами (збірка «Вулиця», 1936 рік)
01.11.20
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Минуле
Гренландська акула: у віці 245 років має молодий мозок
Мозок тварини, що серед усіх хребетних на планеті живе найдовше, старіє на диво повільно.
01.11.20
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Наука
10 тисяч російських бойовиків для Каталонії
Росія готова була надати сецесійникам Каталонії грошову й навіть військову підтримку? Принаймні така інформація випливла зі свідчень активістів каталонської відрубності.
30.10.20
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У світі
Відраза й моральність – пов'язані
Моральні дилеми посилюють реакцію на неприємні запахи.
30.10.20
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Наука
«Фіделіо»: модуси емпатії
©Аделіна Єфіменко
У Лондонській Королівській опері прем'єра опери «Фіделіо» відбулася незадовго до всесвітнього локдауну. Постановку здійснив Тобіас Кратцер, котрого фаховий оперний журнал Opernwelt за результатами опитування п'ятдесяти провідних німецьких музичних критиків оголосив «Режисером Року 2020».
30.10.20
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Штука
На українській не заробиш
Ілько ЛЕМКО
Прикро слухати тих, які не вірять в українську мову в Україні – бо впевнені, що навіть проукраїнська авдиторія, краще сприйме їх російською мовою. Це справді якийсь дурдом...
29.10.20
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Україна
Андрей Шептицький і чотири історичні епохи
Сергій ГЕРМАН
Усе його життя проходило під знаком повсякденної боротьби за християнські ідеали – любов до ближнього, мир, злагоду, вирозумілість, об’єднання
29.10.20
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Минуле
Це не те, що ви думаєте
Ігор та Пітер Померанцеви
Це не ще одне видання про пропаганду, маніпуляції та фейки і не спроба описати інформаційні війни. Це про те, як пропаганда прагне сформувати наші найглибші думки та почуття — ще до того, як ми встигнемо вдатися до опору
28.10.20
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Штука