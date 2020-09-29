Біля парку 700-річчя Львова влаштували дощовий квітник.

У Львові поруч із зупинкою громадського транспорту на пр. В'ячеслава Чорновола біля парку 700-річчя Львова активісти влаштували дощовий квітник. Облаштування рослинної композиції відбулося у межах «Майстерні міста 2020» та має на меті адаптувати простір до наслідків кліматичної зміни.

Фото www.facebook.com/plato.ua

Ідея дощового квітника належить громадській організації «Плато». Разом із зацікавленими містянами активісти сформували багаторічну квіткову композицію, рослини в якій завдяки вибудованій дренажній системі збирають та затримують дощові опади з сусідніх хідників. Це дозволяє забрати надлишок вологи з ущільнених поверхонь та скерувати його для підживлення рослинності в межах квітника, розповіла голова ГО «Плато» Анжеліка Зозуля.

Фото www.facebook.com/plato.ua

За її словами, для висадки дібрали рослини, стійкі до надмірного зволоження та витривалі в умовах тривалої посухи. Рослини відповідають за фільтрацію дощових вод, а також за очищення та зволоження повітря, що є особливо актуальним поруч із дорогою з інтенсивним рухом автотранспорту.

«Реалізуючи водночас практичні та естетичні проєкти, на зразок цього, ми прагнемо популяризувати серед містян необхідність використання природоорієнтованих рішень. Особливо актуальним це є з точки зору адаптації міського простору до наслідків кліматичної зміни. Адже з роками Львів все більше буде потерпати від раптових інтенсивних злив і надмірних періодів спеки, і нам потрібно вже зараз пристосовуватися до цього», – зазначила Анжеліка Зозуля.

Окрім дощового квітника, справа від головного входу до Парку імені 700-річчя Львова активісти підготували ділянку для майбутньої висадки різнотрав’я.

Фото www.facebook.com/plato.ua

«Головний мотив такого експерименту – показати, що лучні трави є вдалою альтернативою традиційним газонам для значної частини міських зелених зон. Рослини такого типу до 10 разів вищі за газон, а це означає, що вони краще поглинають пил та шкідливі речовини, які потенційно можуть утворювати смог. Разом з цим, утримання такого різнотрав’я є значно дешевшим та більш дружнім для довкілля», – зазначила Анжеліка Зозуля.