На Львівщині зросла кількість важких хворих із COVID-19.



Медична система Львівщини відчуває значне навантаження через зростання кількості важких хворих із коронавірусною інфекцією, яких доводиться лікувати у стаціонарах. Про це сьогодні, 18 серпня, під час брифінгу повідомив керівник Обласного штабу із ліквідації надзвичайної ситуації, керівник Центру екстреної медицини Львівської області Андрій Васько.

«Станом на сьогодні у Львівській області виявлено понад 12 тисяч випадків захворювання мешканців на коронавірусну інфекцію. З них, на превеликий жаль, понад 300 осіб померли. Зараз ми можемо констатувати значне навантаження на медичну систему, на стаціонарний сегмент лікування пацієнтів з ковідом. Кількість людей, які лікуються у стаціонарах, є стабільно високою і щоденно зростає», – зазначив Андрій Васько.

За його словами, складність ситуації пов’язана не тільки із кількістю людей, які захворіли.

«Також ми повинні зрозуміти, що вірус мутує. Відтак спостерігаємо все важчі форми пневмонії у наших пацієнтів», – додав Васько.

Зазначимо, за попередню добу в області госпіталізували з підозрою на коронавірус 130 осіб. Ще 182 особи скерували на самоізоляцію.

У стаціонарах Львова та Львівщини перебуває 1332 хворих. Найбільше з них – 182 – лікуються у Львівській обласній інфекційній лікарні, 178 – у Центрі легеневого здоров'я, 167 – у Львівському обласному госпіталь ветеранів воєн та репресованих, 130 – у ЛШМД, 82 – у 8-й міській клінічній лікарні, 56 – у 1-й міській клінічній лікарні, 10 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ, 1 – у 1-му пологовому будинку. Серед медичних закладів області найбільше пацієнтів – 120 – прийняла Стрийська міська лікарня, 92 – Стебницька міська лікарня, 76 людей лікуються у Кам'янка-Бузькій лікарні. У інших медичних закладах також по кілька десятків хворих: 32 – у Сокальській ЦРЛ, 54 – у Рудківській лікарні, 37 – у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи, 45 – у Жовківській ЦРЛ, 45 – у Жидачівській ЦРЛ, 25 – у Буській ЦРЛ.

102 людини перебувають на лікуванні у відділеннях реанімації, 30 – на ШВЛ.

Зауважимо, відповідно до інформації МОЗ України, на сьогодні, 18 серпня, Львівська область відповідає лише одному показнику для послаблення протиепідемічних заходів: у регіоні охоплено тестуванням достатню кількість осіб. За всіма іншими параметрами Львівщина не є регіоном, у якому можна послаблювати такі заходи. Імовірнішим є варіант їх посилення.

Джерело: МОЗ України

За весь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтвердили у 12260 осіб. Померло 337 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 3342 особи.