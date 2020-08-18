На Львівщині зросла кількість важких хворих із COVID-19.


Медична система Львівщини відчуває значне навантаження через зростання кількості важких хворих із коронавірусною інфекцією, яких доводиться лікувати у стаціонарах. Про це сьогодні, 18 серпня, під час брифінгу повідомив керівник Обласного штабу із ліквідації надзвичайної ситуації, керівник Центру екстреної медицини Львівської області Андрій Васько.

 

 

«Станом на сьогодні у Львівській області виявлено понад 12 тисяч випадків захворювання мешканців на коронавірусну інфекцію. З них, на превеликий жаль, понад 300 осіб померли. Зараз ми можемо констатувати значне навантаження на медичну систему, на стаціонарний сегмент лікування пацієнтів з ковідом. Кількість людей, які лікуються у стаціонарах, є стабільно високою і щоденно зростає», – зазначив Андрій Васько.

 

За його словами, складність ситуації пов’язана не тільки із кількістю людей, які захворіли.

 

«Також ми повинні зрозуміти, що вірус мутує. Відтак спостерігаємо все важчі форми пневмонії у наших пацієнтів», – додав Васько.

 

Зазначимо, за попередню добу в області госпіталізували з підозрою на коронавірус 130 осіб. Ще 182 особи скерували на самоізоляцію.

 

У стаціонарах Львова та Львівщини перебуває 1332 хворих. Найбільше з них – 182 – лікуються у Львівській обласній інфекційній лікарні, 178 – у Центрі легеневого здоров'я, 167 – у Львівському обласному госпіталь ветеранів воєн та репресованих, 130 – у ЛШМД, 82 – у 8-й міській клінічній лікарні, 56 – у 1-й міській клінічній лікарні, 10 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ, 1 – у 1-му пологовому будинку. Серед медичних закладів області найбільше пацієнтів – 120 – прийняла Стрийська міська лікарня, 92 – Стебницька міська лікарня, 76 людей лікуються у Кам'янка-Бузькій лікарні. У інших медичних закладах також по кілька десятків хворих: 32 – у Сокальській ЦРЛ, 54 – у Рудківській лікарні, 37 – у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи, 45 – у Жовківській ЦРЛ, 45 – у Жидачівській ЦРЛ, 25 – у Буській ЦРЛ.

 

102 людини перебувають на лікуванні у відділеннях реанімації, 30 – на ШВЛ.

 

Зауважимо, відповідно до інформації МОЗ України, на сьогодні, 18 серпня, Львівська область відповідає лише одному показнику для послаблення протиепідемічних заходів: у регіоні охоплено тестуванням достатню кількість осіб. За всіма іншими параметрами Львівщина не є регіоном, у якому можна послаблювати такі заходи. Імовірнішим є варіант їх посилення. 

 

Джерело: МОЗ України

 

За весь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтвердили у 12260 осіб. Померло 337 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 3342 особи.

 

18.08.2020

До теми

Печінка працює інакше, ніж вважали
Дифузія, а не потік, переносить складові жовчі з найтонших каналів.
17.08.20 | | Наука
Як виникає співпраця видів?
Науковці з’ясували, чому організми помагають одне одному.
16.08.20 | | Наука
Історичні значіння виразу «православний»
о. Гавриїл Костельник
Аргументи доктора філософії о. Гавриїла Костельника про значення понять «православний» та «католицький» в дискусії сто років тому
16.08.20 | | Минуле
Коротка історія англійської поезії
Василь МАХНО
на ровері промчиться Філіп Ларкін і він покаже як в високих вікнах любов і смерть сплітаються в одне
15.08.20 | | Дискурси
Подивитись на світ очима трилобіта
Учені реконструювали зір істоти, що жила майже пів мільярда років тому. 
15.08.20 | | Наука
Зберегти не можна знищити
Анна ГЕРИЧ
На Львівщині створюють нове управління охорони культурної спадщини. Яким воно має бути?
14.08.20 | | Галичина
СКОБ
Тарас Прохасько
Все має своє призначення – рано чи пізно виявляти свої можливості. Тому очищена інтелігенція виявляється у визнанні існування намірів, які відрізняються від тих, які ведуть тебе.
13.08.20 | | Дискурси
Чи є в білорусів «протестний ґен»?
Максим МУЛЯР
Що краще: диктатор Лукашенко чи прихід нового лідера, що може бути засланим російським козачком? На тлі спровокованого протестами відродження питання втрачає сенс.
13.08.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.