У Львівській обласній раді новий депутат.



Львівська обласна виборча комісія сьогодні, 18 червня, визнала обраним і постановила зареєструвати депутатом Львівської обласної ради Сергія Віхотя.

Віхоть Сергій Васильович став депутатом від УКРОПу. Він 1974 року народження, має вищу освіту, проживає в селі Сокільники біля Львова. Сьогодні новообраний депутат склав присягу депутата Львівської обласної ради.

Нагадаємо, 21 травня у віці 68 років помер депутат Львівської обласної ради Зеновій Шептицький – голова фракції УКРОП у Львівській облраді та заступник комісії з питань комунального майна та приватизації, а також директор КП ЛОР «Золочівське МБТІ». Сергій Віхоть був наступним у виборчому списку УКРОПу.