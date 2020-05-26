Помер Мойсей Фішбейн.

26 травня увечері помер український поет та перекладач Мойсей Фішбейн.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Згідно з інформацією Йосифа Зісельса, Мойсей Фішбейн помер приблизно о 19:00 внаслідок важкої хвороби, з якою боровся тривалий час.

Про хворобу стало відомо 2019 року; Український PEN збирав кошти на його лікування.

Мойсей Фішбейн – лауреат премії імені Василя Стуса, член Українського PEN. Лауреат ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

"Український поет не повинен ставитися позитивно, чи негативно до українського народу, більше того – я український націоналіст, яким повинен бути кожен поет". Мойсей Фішбейн

Мойсей Абрамович Фішбейн народився 1 грудня 1946 року у Чернівцях.

Закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту у 1976 році.

Перша публікація з'явилася в грудні 1970 в літературному часописі "Вітчизна". Вірші до редакції передав український поет Микола Бажан, який помітив і підтримав поета, а також написав передмову до його першої збірки "Ямбове коло" (вид-во "Молодь", 1974).

Микола Лукаш і Мойсей Фішбейн

Фішбейн працював у Головній редакції "Української радянської енциклопедії", був літературним секретарем Миколи Бажана.

1979 року (внаслідок відмови від співпраці з КҐБ) був змушений еміґрувати до Ізраїлю.

У 1980-1981 роках кореспондент українського літературного і загальнополітичного часопису "Сучасність", що видавався українською діаспорою у США та Німеччині.

З 1982 року жив у Німеччині, у 1982-1995 роках працював в український та російській редакціях "Радіо Свобода".

У 1984 році в Нью-Йорку вийшла книга поета "Збірка без назви". Книга складалася з трьох розділів: 28 власних віршів, добірка віршів для дітей та об'ємний розділ перекладів з французької (Шарль Бодлер), німецької (Генріх Гайне, Райнер Марія Рільке, Ґеорґ Тракль, Гуґо фон Гофмансталь, Пауль Целан, Ганс Карл Артманн та інші), івриту (Єгуда Га-Леві, Хаїм Нахман Бялик), Манфред Вінклер, їдиш (Меер Харац), російської (Максиміліан Волошин, Олександр Твардовський) та інших мов.

У 2003 році Мойсей Фішбейн повернувся в Україну.

"Колись відомий російський письменник (на жаль, уже покійний) Сєрґєй Довлатов сказав: «Генії, звісно, мають сусідів. Але чи ладні ви визнати, що ваш сусіда – геній?» Чи ладні ви визнати це за життя, а не над могилою – не після його смерті, не на ювілейних урочистостях? Чи ладні ви не цькувати, не топтати генія з тією ж затятістю, з якою посмертно – в ювілейні дні – співаєте йому осанну? Чи ладні ви бодай посмертно віддавати генієві належну шану? «Вони любити вміють тільки мертвих», – це з пушкінського «Бориса Ґодунова». У нас і мертвих не завжди вміють любити". Мойсей Фішбейн

Твори (згідно з Вікіпедією):

«Ямбове коло». Поезії, переклади. Переднє слово Миколи Бажана. «Молодь», Київ, 1974. 44 с.

«Збірка без назви». Поезії, переклади. Переднє слово Юрія Шевельова. «Сучасність», Нью-Йорк, 1984. 111 с.

«Дивний сад». Поезії для дітей. Художик О. Мамаєва. «Веселка», Київ, 1991. 16 с. ISBN 5-301-01565-6

«Апокриф». Поезії, переклади, проза. «Дніпро», Київ, 1996. — 254 с. ISBN 966-507-004-5

«Розпорошені тіні». Поезії. Відповідальний редактор П. Мацкевич. «Кальварія», Львів, 2001. 32 с. ISBN 966-7092-83-6

«Аферизми». «Факт», Київ, 2003. 127 с. ISBN 966-8408-18-7

«Ранній рай». Поезії, переклади, проза, есеї, «аферизми». Переднє слово Івана Дзюби. Оформлення Олени Добровольської. «Факт», Київ, 2006. 516 с. ISBN 966-359-108-0.

«Пророк». Поезії та переклади. «Либідь», Київ, 2017. 302 с. ISBN 978-966-06-0727-9.

Переклади:

«Райнер Марія Рільке. Сто поезій у перекладі Мойсея Фішбейна». «Либідь», Київ, 2012. 271 с. ISBN 978-966-06-0627-2

Мойсей Фішбейн перекладав з німецької, французької, івриту, їдиш, італійської, іспанської, каталонської, румунської, угорської, грузинської, російської та інших мов.

Публіцистика:

Єврейська карта в російських спецопераціях проти України (доповідь на 26-й Конференції з української проблематики, Іллінойський університет, Урбана-Шампейн, США. 24–27 червня 2009 року).