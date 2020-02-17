Львів вшанує Героїв Небесної Сотні.



Заходи з ушанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові цього року мають три складові – вшанування, інтелектуальний та культурний аспекти. Вони триватимуть упродовж 17-25 лютого. А 18 лютого о 18:00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбудеться масштабний вечірній захід зі світловими променями, – повідомили у пресслужбі ЛМР.

«У цей період у Львові відбудеться низка заходів, які мають на меті ще раз акцентувати на важливості тих подій і тих людей, які віддали найцінніше. Події матимуть декілька блоків. Запрошуємо всіх поширювати інформацію про заходи, долучатися і приходити, щоби пам’ятати про подвиг Героїв Небесної Сотні», – зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Зокрема, у Львові відбудуться такі заходи:

18 лютого (вівторок) о 15.00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні – тиха акція «Ангели пам’яті». Родини Героїв Небесної, Музей Гідності спільно зі школярами розвішуватимуть на меморіалі символічні паперові витинанки у вигляді ангелів.

18 лютого (вівторок) о 18.00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні – масштабний захід «Небесну Сотню Господи прийми». Його учасниками стануть родини Героїв Небесної Сотні, студенти, духовенство, громадські та ветеранські організації, представники влади міста й області. Діти Героїв Небесної Сотні зачитають імена загиблих, а опісля загориться 20 променів позаду стели в небо. Відбудеться поминальна панахида, запалення лампадок, звучатимуть пісні про Небесну Сотню.

19 лютого (середа) о 18.00 у Центрі Шептицького організовують показ фільму Крістіана Зайделя «Небесна сотня» для студентів із подальшим обговоренням ситуації в країні, розслідування злочинів з боку влади під час подій Революції Гідності. Захід передбачає участь членів родин Небесної Сотні та учасників Майдану.

20 лютого (четвер) орієнтовно о 12.00 на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбудеться покладання квітів і спільна молитва.

25 лютого (вівторок) о 15.00 у клубі «Пікассо» проведуть меморіальний турнір ім. Небесної Сотні з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Учасниками турніру стануть команди зі шкіл Львова та Львівщини, зокрема школи, в яких навчалися герої. Орієнтовна кількість – 20 шкіл (120 учнів).

Окрім того, у стінах ратуші триває фотовиставка «Майдан 2014. Люди та події». В експозиції представлено роботи київського фотографа Володимира Кліщевського. 2/3 фотовиставки розміщено на 4-му поверсі ратуші, 1/3 фотовиставки – на 2-му поверсі ратуші.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні – пам’ятний день на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.