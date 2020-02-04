У понад 30 школах Львова призупинено навчання.

 

Через низьку відвідуваність учнів сьогодні призупинено навчання від 5 по 7 лютого включно в 15 навчальних закладах Львова: школах № 9, 23, 29, 48, 62, 67, 70, 71, 72, 77, ЗШ «Дивосвіт», НВК «ШЕЛ», гімназія «Провесінь», Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса та Львівський художній ліцей при ЛНАМ. Про це повідомили в управлінні освіти ЛМР.

 

 

Учора до кінця тижня призупинили навчання через хвороби учнів також 15 навчальних закладів Львова: школи № 1, 4, 22, 30, 40, 43, 44, 47, 54, 66, 78, 81, 87, ЗСШ «Лідер» і ПШ «Дзвіночок». Ще у двох навчальних закладах, № 33 і №53, було призупинено навчальний процес минулого тижня.

 

Щодо ситуації в дитсадках міста, то там кількість хворих є значно меншою (близько 7%), тому потреби припиняти у них навчання немає – додали в управлінні освіти.

 

Нагадаємо, карантин в освітніх закладах оголошують, лише якщо надходить лист лабораторного центру на ім’я міського голови, тоді засідає комісія з питань ТЕБ і НС і ухвалює рішення щодо призупинення навчання в усіх школах міста. У разі, якщо є критична ситуація в окремому класі чи в окремому навчальному закладі, навчання призупиняють наказом керівника цього закладу.

 

У Тернополі призупинено навчання в дев'яти класах навчальних закладів міста: НВК №7 – 1клас; ЗОШ №14 – 3 класи; ЗОШ №7 – 1 клас; Початкова школа з поглибленим вивченням іноземних мов – 2 класи; ЗОШ №11 – 1 клас; ЗОШ №24 – 1 клас.

 

У Тернопільській міській територіальній громаді показник захворюваності на грип та ГРВІ від 27 січня до 2 лютого становив 805,1 випадку на 100 тисяч населення. За цей час захворіло 1262 дітей віком до 18 років. Серед дітей шкільного віку зафіксовано ріст захворюваності на 9,4%. Середній показник захворюваності у школах становить 7,6%.

 

Задля профілактики в місті проводять дезінфекцію громадського автотранспорту.

 

Фото: realno.te.ua

 

В Івано-Франківську захворюваність становить 702 особи на 100 тисяч населення. Епідпоріг не перевищено.

 

«За минулий тиждень у школах через хворобу в середньому були відсутні лише 13% дітей. Тому карантин поки що оголошувати не потрібно», – зазначила начальниця управління охорони здоров’я Марія Бойко.

 

04.02.2020

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