На базі інтернатів Тернопільщини створюватимуть профільні навчальні заклади.



На базі колишніх інтернатних закладів Тернопільської обласної ради після їхнього реформування можна буде створити профільні навчальні заклади гуманітарного, природничо-математичного, спортивного, військового, мистецького чи будь-якого іншого спрямування. Про це зазначив сьогодні під час круглого столу на тему «Забезпечуємо якість освіти разом» голова Тернопільської облради Віктор Овчарук.

Фото: te-rada.org

«Звичайно, нам є над чим працювати, адже переформатування освіти триває. Нині йдеться про створення профільних шкіл на рівні області. Також сьогодні відбувається трансформація закладів інституційного догляду та виховання дітей. Першочерговому реформуванню підлягають комунальні заклади інституційного догляду та виховання дітей Тернопільської обласної ради. Відтак незабаром інтернатних закладів як таких не буде. Ми зможемо на їхній базі робити профільні навчальні заклади того чи іншого напрямку – гуманітарного, природничо-математичного, спортивного, військового, мистецького чи будь-якого іншого спрямування. Разом маємо працювати у цьому напрямку», – зазначив Овчарук.

Учасники круглого столу обговорювали основні завдання розбудови системи забезпечення якості освіти й освітньої діяльності у Тернопільській області. Йшлося і про впровадження такої системи в закладах освіти, публічні сервіси й послуги у галузі освіти; захист прав здобувачів освіти; формування спроможної освітньої мережі, забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах Тернопілля. Обговорили також питання сертифікації педагогічних працівників у 2020 році.

Фото: oda.te.gov.ua

Серед питань, які обговорювали, також було дотримання стандартів доступності мережі закладів освіти, фінансово-господарського забезпечення якості надання освітніх послуг, впровадження реформи НУШ. Йшлося і про функціонування опорних шкіл, організацію харчування, налагодження співпраці з освітніми стейкхолдерами в області, надання публічних сервісів і послуг комунальними освітніми установами області, організацію конкурентоспроможної освітньої мережі в ОТГ.

Фото: oda.te.gov.ua

Круглий стіл відбувся під керівництвом голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака, який перебував на Тернопіллі з робочою поїздкою. Участь у засіданні також узяли голови Тернопільської ОДА, облради, представники Тернопільської міськради, депутати облради, керівники та працівники управлінь освіти і науки Тернопільської ОДА, Державної служби якості освіти в Тернопільській області, запрошені керівники місцевих органів управління освітою, керівники закладів освіти, громадських фахових об’єднань.