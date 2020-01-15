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Людина тільки тоді щира, коли діє за покликом своєї пристрасті
Бенджамін Дізраелі
До теми
Різдвяний дух музики
Марта Кузій-Андрущак
Цьогорічні музичні перформанси роблять впевнені кроки в нову декаду: все ж ми тепер у 20-х роках! Якими вони стануть, – підуть у мультидисциплінарність, як II фестиваль «BachContemporary», чи завузяться до нішевости, а може доповняться оленячим антуражем і європеїзуються під впливом зміни дати святкувань?
15.01.20
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Штука
Науковці-чоловіки частіше себе хвалять
Чоловіки частіше, ніж жінки, використовують прикметники «унікальний» та «перспективний» у своїх наукових статтях.
15.01.20
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Наука
Постдрама: один із етапів театральної еволюції
Любов Ільницька
Для того, щоб спровокувати сучасне суспільство на діалог у театрі, треба знаходити належний спосіб спілкування. Телебачення його вже шукає, музика теж шукає нові шляхи. Відповідно, постдрама – це логічний етап театрального розвитку, а не протест.
14.01.20
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Штука
Що конкретно дає здоровий спосіб життя?
Спорт і корисне харчування в середньому віці дарують до 10 років, позбавлених вікових недуг.
14.01.20
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Наука
Проста правда про фізику
Абрахам Леб
Складні аргументи, які народжуються після важкої роботи, можна порівняти з плодами, які ростуть високо: вони постійно у полі зору, але їх важко дістати. З іншого боку, рідкісні проникливі здогадки нагадують плоди, що ростуть низько, але приховані від зору.
13.01.20
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Наука
Невчасні реакції
Юрко ТИМЧУК
Століття співіснування з «братнім народом» підпсували наш менталітет надто частим сподіванням на «авось». Але російська панацея спрацьовує далеко не завше. Огляд тижня в Україні
13.01.20
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Україна
Старий рік минає, новий наступає
Анастасія КРИВЕНКО
Галицька специфіка давніх традицій святкування Cтарого Нового року.
13.01.20
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Галичина
Як у голові виникає картина світу?
Приблизно 60 років тому науковці розшифрували, як мозок опрацьовує візуальні стимули. Проте зараз експеримент засвідчив: ми не знаємо і половини.
13.01.20
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Наука