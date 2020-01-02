У Тернополі встановлюють найбільшу в Україні шопку.

У церкві святого Петра, що на вулиці Володимира Великого в Тернополі, завершують монтувати найбільшу в Україні різдвяну шопку. Вона матиме 50 метрів у довжину та до 30 метрів у висоту, близько тисячі дрібних і більших деталей, а зводять шопку від середини грудня, – повідомляють Т1 Новини.

 

 

Урочисте відкриття шопки має відбутися в ніч із 6 на 7 січня, вона залишатиметься у храмі до свята Стрітення - 15 лютого. У шопці поєднуються рухомі фігури, нерухомі елементи, також тут є живий зоокуток. Монтують шопку в храмі вже 15-й рік поспіль, щороку композицію вертепу змінюють і додають до нього нові деталі. Проте залишають і старі, деякі з них – «старожили», яким майже два десятки років. Елементи та фігури шопки власноруч розмальовують прихожани церкви та монахи.

 

Шопка в тернопільському храмі святого апостола Петра розташована вздовж однієї зі стін церкви й височить аж під купол. Уже кілька років поспіль вона отримує звання найбільшої шопки в Україні. Цього року в ній можна буде традиційно побачити ясла зі Святим дитятком, фігури Марії, Йосипа й інших біблійних персонажів. Також тут змайстрували ціле селище на пагорбах із хатинками, храмом, мешканцями, птахами й худобою. Загалом тут є понад 1000 об'єктів, з них близько 30 – рухомі. Фігури святих Франциска, Володимира, Ольги, Митрополита Андрея Шептицького і Йосипа Сліпого ходять навколо Ісуса і віддають йому уклін. Вмикаються вони автоматично, але під час Божественних літургій не рухаються. Також у вертепі б’є годинник, ангели прорубують у лісі дорогу, кивають головами тварини, плаває кораблик, засвічуютьcя і згасають зорі, дзюркотить вода, падаючи на колесо водяного млина, – пише видання «20 хвилин».

 

 

Шопку в церкві Святого Апостола Петра встановлюють від 2005-го, а перед тим монтували в капличці, яка раніше була через дорогу від храму. Парафію заснували 1993 року, а з 1994-го почали ставити маленькі звичайні шопки. Перший вертеп, який перекрив каплицю, створили 2000 року. З шопки, яку встановлювали ще в капличці, залишилося кілька фігур, які тепер ставлять і в церкві. Це рухомі фігури ангеликів, лісорубів і тварин.

 

02.01.2020

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