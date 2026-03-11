Слідство у справі вбивства Андрія Парубія завершене. Слово за судом.

 

СБУ завершила досудове розслідування справи про вбивство Андрія Парубія, прокурори скерували матеріали до суду. Підозрюваному Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув’язнення.

 

 

В СБУ та прокуратурі Львівщини повідомили, що слідство задокументувало нові злочини з боку підозрюваного, зокрема, його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України. Знайшли під час розслідування і ще одну зброю – мисливський обріз, який Сцельніков заховав у могилі на території Личаківського цвинтаря.

 

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім прицільних пострілів у політика і той загинув на місці.

 

За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого російськими спецслужбами 53-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який зізнався у скоєному. Після вбивства Андрія Парубія вбивця намагався втекти за кордон, але його спіймали у Хмельницькій області.

 

Через чотири місяці після вбиства правоохоронці знайшли пістолет, з якого вбили Андрія Парубія. Для вчинення злочину вбивця використав пістолет Макарова, який згодом заховав у лісопарку неподалік місця проживання у Львові.

 

 

У прокуратурі та СБУ зазначили, що Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув’язнення.

 

Підозрюваному інкримінують п'ять статтей Кримінального кодексу:

 

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ);

 

державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ);

 

посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112 ККУ);

 

незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 ККУ);

 

виправдовування збройної агресії Росії проти України (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ).



 

11.03.2026

