галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Ендрю Мельжинський
знимка Ендрю Мельжинського
Середа, Лютий 11, 2026 - 15:45
До теми
Уражений етичний розум
Роман Яців
На маргінесах смислів мультидисциплінарного проєкту Володимира Стасенка «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною» (на здобуття премії імені Тараса Шевченка)
10.02.26
|
|
Штука
І психотропні препарати на десерт
Юрко ТИМЧУК
Почитаєш новини і здивуєшся, що за два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс лише на 72%. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.26
|
|
Україна
Борисе Лятошинський, познайомімося?
Марина Гордієнко
Книжка “Часи Задзеркалля” продовжує лінію досліджень українських музикознавців про Бориса Лятошинського, а втім це перша, написана у незалежній Україні, яка вибудовує цілісний образ композитора.
09.02.26
|
|
Штука
Вид на Сигет
Віталій Портников
Це не політика, ні. Це абсолютно інший процес, який завершиться останнім подихом у тюремній камері. Бо оборудки з дияволом завершуються саме так
08.02.26
|
|
Дискурси
Злочин переступу
Олеся Ісаюк
Видиво чорнющої моральної і сенсової безодні. «Гримуча суміш» влади, грошей та безкарності. Як коли дивишся на фотографії з Аушвіцу або бачиш новини з Бучі 2022-го чи Ізраїлю 7.10.23
07.02.26
|
|
Україна
Елегія батьківщині
Василь МАХНО
Країна тоне в снігові по шию, Країна камуфляжну форму шиє. Тримається з останніх – мерзне, мре. Тримається на дизелі й бензині: і хухає у рученята сині
07.02.26
|
|
Дискурси
Європейська армія – викинути НАТО у вікно?
Максим МУЛЯР
Чи спроможеться Європа створити власну об’єднану армію? А навіщо? Адже є НАТО. А ще є ЗСУ, яка може виконувати функції «європейської армії» за належного фінансування від Євроунії.
06.02.26
|
|
У світі
Навіщо нам Барвінський сьогодні?
Віоліна Петриченко
Вітальня Барвінського — спроба відтворити атмосферу культурного середовища, у якому музика, історія і пам’ять пов’язані між собою. За рік цей простір сформував особливу публіку. Наступна зустріч 20 лютого.
06.02.26
|
|
Штука