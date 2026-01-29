У Бродах третю добу гасять пожежу на об'єкті, в який влучив ворожий дрон.

 

Дистанційне навчання у школах Бродів продовжили до кінця тижня. У місті продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки бойовим дроном по об’єкту інфраструктури. Рятувальники третю добу гасять пожежу. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного департаменту з питань цивільного захисту Володимир Кравцов в ефірі "Суспільне". 

 

Рятувальники гасять пожежу після російської атаки 27 січня 2026 року. Telegram/ДСНС Львівщини

 

Володимир Кравцов пояснює, що наразі важко прогнозувати, коли загасять пожежу на об’єкті, який 27 січня атакувала армія РФ за допомогою ударного БпЛА. Моніторинг якості повітря у Бродівській громаді проводять декілька разів на день.

 

"Аварійно-рятувальні підрозділи роблять все необхідне, щоб якомога швидше ліквідувати цю аварію. Проводиться часткова заміна залученого до гасіння особового складу. Ми можемо спрогнозувати, як вже казав, що це дуже важкий для ліквідації об'єкт і робиться все необхідне, щоб ліквідувати наслідки цієї аварії в якомога коротші терміни", — каже він.

 

За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, станом на 29 січня у шести контрольних точках у селі Смільне Бродівської ТГ та в місті Броди радіаційний фон у нормі, рівень оксиду вуглецю не перевищує допустимих показників.

 

Нагадаємо, 27 січня ворожий дрон вразив один із об'єктів "Нафтогазу" на Львівщині. Найімовірніше, йдеться про нафтоперекачувальну станцію поблизу Бродів, яка є однієї з гілок нафтопроводу "Дружба". Від згорання нафтопродуктів над містом здійнявся густий дим. У першу добу після удару фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб фіксували перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне біля Бродів.

 

 Дим у Бродах через добу після атаки безпілотника по обʼєкту інфраструктури, 28 січня 2026 року. Фото: Суспільне Львів

 

