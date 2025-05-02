Свобода преси опинилася на історично низькому рівні.

Організація «Репортери без кордонів» опублікувала новий щорічний рейтинг свободи ЗМІ в країнах світу.

За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів» (Reporters sans frontières – RSF), ситуація зі свободою преси у світі відчутно погіршилася. Про це повідомляє радіо Deutschlandfunk. «Становище свободи слова у світі – гірше, ніж будь-коли в історії», – стверджується у пресрелізі, що супроводжує рейтинг свободи преси, складений RSF. Опублікований у п'ятницю, 2 травня, рейтинг ґрунтується на п'яти показниках: політичний контекст, правова база, економічне середовище для ЗМІ, соціокультурний контекст та безпека.

Згідно з цим рейтингом, ситуацію для працівників медіа у 90 зі 180 країн можна класифікувати як «складну» або «дуже серйозну». «Окрім нестабільної ситуації в сфері безпеки та зростаючого авторитаризму, основною причиною цього є економічний тиск», – йдеться у пресрелізі. Представники RSF зазначають: сьогодні редакції у всьому світі все частіше змушені обирати між прагненням до незалежності та економічним виживанням.

Виконавча директорка RSF Аня Остергаус (Anja Osterhaus) пояснює фінансові труднощі ЗМІ у всьому світі тим, що «незалежна журналістика – це скалка в оці автократів». «Якщо ЗМІ будуть фінансово виснажені, хто тоді викриватиме неправдиву інформацію, дезінформацію та пропаганду? Тому, окрім нашої щоденної боротьби за безпеку журналістів, ми також виступаємо за зміцнення економічних засад журналістики», – наголосила вона.

За даними «Репортерів без кордонів», у 160 зі 180 країн ЗМІ зовсім не можуть вести стабільну діяльність або можуть з велетенськими труднощами. У майже третині країн редакції закривалися з економічних причин, чому часто передував тиск з боку влади. У 46 державах ЗМІ контролюються лише невеликою кількістю власників. Однією з таких держав, уточнюють автори рейтингу, є Росія.

Росія в рейтингу «Репортерів без кордонів» опустилася за рік на 9 рядків на антирекордне для себе 171 місце, посівши таким чином десяту сходинку з кінця рейтингу. За 100-бальною системою країна набрала лише 24,57 бала. По сусідству з нею розташувалися Єгипет та Нікарагуа.

Україна, яка змушена вести оборонну війну проти агресивної Росії, розташувалася на 62-му рядку списку. «Репортери без кордонів» зазначають, що від фінансової допомоги, яка раніше переважно надходила зі США, там залежать близько 90% ЗМІ. Тому рішення Дональда Трампа скоротити фінансування агентству USAID може поважно вплинути на місцеву медіасферу.

На 34-й та 35-й позиціях опинилися Вірменія та Молдова відповідно. При цьому Єреван показав найбільше зростання серед пострадянських країн, додавши одразу 9 позицій за рік.

Грузія втратила за рік 11 позицій, опустившись на 114-те місце з 50,53 бала. «Рекламний ринок у країні сьогодні контролюється олігархом та фактичним правителем Бідзіною Іванішвілі, що позбавляє незалежні ЗМІ рекламних доходів», – йдеться у пресрелізі RSF. А прийняття іноземної фінансової допомоги криміналізується через закон про «іноаґентів», ухвалений парламентом країни у 2024 році. «Таким чином, а також через жорстоке насильство щодо представників ЗМІ, стає все важче об'єктивно висвітлювати протести проти правлячої партії "Грузинська мрія", що тривають уже кілька місяців», – уточнюють в організації.

Як і минулого року, на першому місці залишається Норвегія. За нею йдуть Естонія, Нідерланди та Швеція. Німеччина опустилася на одну позицію в рейтингу, досягнувши одинадцятого місця. Однак, як було заявлено в звіті, це сталося завдяки покращенню ситуації в інших країнах, а не погіршенню в Німеччині.