Померла Таїсія Литвиненко, незабутня зірка Театру ім. Марії Заньковецької.

На 91-м році життя померла народна артистка України Таїсія Литвиненко, незабутня зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, якому вона присвятила близько шістдесяти років своєї творчості.

 

 

У її творчому доробку 150 ролей у театрі та кіно, понад 15 режисерських робіт, численні відзнаки найвищого ґатунку, серед яких орден княгині Ольги ІІ ступеня, орден святої Анни, орден Архистратига Михаїла, Премія у галузі театрального мистецтва імені Марії Заньковецької, Премія у галузі театрального мистецтва імені Бориса Романицького, та найголовніше – беззастережна любов глядачів, шана колег і діячів театрального мистецтва.

 

Крім незабутніх кіноробіт – ролі Химки у відомому фільми «За двома зайцями», Галі у «Назарі Стодолі», пам’ятними ролями Таїсії Йосипівни останніх десятиліть були: Терпелиха в «Наталці Полтавці» І. Котляревського, Люція у «Неаполь – місто попелюшок» Н. Ковалик, дружина Зенона (Олена) в «У.Б.Н.» Г. Тельнюк, Клер Цаханасян у «Візит літньої пані» Ф. Дюрренматта, Мамка у «Коханий нелюб» Я. Стельмаха та багато-багато інших.

 

Крім акторської та режисерської діяльності, Таїсія Литвиненко була доценткою, а згодом професоркою кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні її учні є провідними акторами різних театрів України.

 

Ти маєш владу, маєш дивне право

Людей підносить до екстазних сліз –

Щоб зала скандувала Біс! і Браво!

А ложі теж відгукувались: Біс!

          Все поневаж – кохання, щем і цноту,

          Буденне щастя – то для тебе тінь, –

          За вигадки химерну позолоту,

          За дивне щастя злетів і падінь.

І не питай, що буде десь там, потім:

Ти вища з вищих, марних сліз не лий, –

Якщо в душі лишиться тільки попіл –

То попіл гри, то попіл золотий.

          Ще десь чека остання переправа

          У царство те, куди немає віз, –

          Щоб зала заридала: Біс і Браво!

          А ложі похлинались: Браво! Біс!..

(Микола Петренко)

 

Таїсія Литвиненко народилась у 1935 році на Броварщині. Навчалась у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого в майстерні Івана Чабаненка та Леоніда Олійника. Після закінчення інституту з 1957 по 1959 роки працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, з 1959 по 1965 роки – у Запорізькому українському музично-драматичному театрі. У Львів разом з чоловіком Федором Стригуном переїхала у 1965 році, так почалася її епоха на сцені Театру імені Марії Заньковецької.

 

Зіграні ролі:

Львівський національний драматичний театр імені Марії Заньковецької

«Сторінка щоденника» О. Корнійчук – Юля

«Вій, вітерець» Я. Райніс – Анда

«Сині роси» М. Зарудний – Любина

«В дорозі» В. Розов – Варя

«Весілля Кречинського» І. Сухово-Кобилін – Лідочка

«Коли мертві оживають» І. Рачада – Марія

«На Івана Купала» М. Стельмах – Ярина

«Мої друзі» О. Корнійчук – Ольга

«Маклена Граса» М. Куліш – Маклена

«Суєта» І. Карпенко-Карого – Василина

«На сьомому небі» М. Зарудний – Женя

«Сестри Річинські» І. Вільде – Слава, Зоня

«Не судилося» М. Старицький – Оксана

«Ніч на полонині» О. Олесь – перша мавка

«Король Лір» В. Шекспір – Корнелія

«Рим 17, до запитання» М. Зарудний – Ольга

«Маруся Богуславка» М. Старицький – Леся

«Пам’ять серця» О. Корнійчук – Ольга

«Гайдамаки» Т. Шевченко – поводир

«Сватання на Гончарівці» М. Квітка-Основ’яненко – Уляна

«Лиха доля» М. Старицький – Галя

«Вірність» М. Зарудний – Тоня

«Хазяїн» І. Карпенко-Карий – Соня

«Тоді в Тегерані» В. Єгорова, Г. Тура

«Горлиця» О. Коломієць – Наталка

«Марія Заньковецька» І. Рябокляч – Марія Заньковецька

«Пора жовтого листя» М. Зарудний – Василина

«Голубі олені» О. Коломієць – Оленка

«Планета сподівань» О. Коломієць – Солдатик

«Здрастуй, Прип’ять» О. Левада – Оля

«Таке довге, довге літо» М. Зарудний – Ярина

«Кравцов» О. Коломієць – Оленка

«Не зрадь себе» Л. Сергєєв – Марина

«Украдене щастя» І. Франко – Анна

«Неділя – день для себе» В. Сосін – Лєна

«Кришталеві черевички» Т. Гоббс – Фея

«Замшевий піджак» С. Стратієв – Марія

«Нора» Г. Ібсен – Нора

«Мої надії» М. Шатров – Надя

«Кафедра» В. Врублевська – Барвінська

«Роки блукань» О. Арбузов – Ольга

«Візаві» В. Врублевська – Анна

«Сон князя Святослава» І. Франко – Запава

«Житейське море» І. Карпенко-Карий – Ваніна

«Обочина» М. Зарудний – Таня

«Розорене гніздо» Я. Купали – Мариля

«Незручна людина» А. Верблюжко – Степова

«Безприданниця» О. Островський – Огудалова

«Олекса Добвуш» В. Босович – Дзвінка

«Тартюф» Ж.-Б. Мольєр – Доріна

«Данило Галицький» В. Босович – Ганна

«Безталанна» І. Карпенко-Карий – Ганна

«Дім, де розбиваються серця» Б. Шоу – Леді Еттеруорд

«Гайдамаки» Т. Шевченко – Черниця

«В сім’ї вольній, новій» Т. Шевченко – художнє читання

«Діти Арбату» А. Рибаков – Мати Панкратова

«Привітай же мене, моя Україно!» Ф. Стригун за Т. Шевченком – Хустина, художнє читання

«Маруся Чурай» Л. Костенко – Бобренчиха

«Ой радуйся, земле» вертеп – Марія, господиня

«Згадайте, братіє моя» Ф. Стригун за Т. Шевченком – Відьма

«Народний Малахій» М. Куліш – Агапія

«Павло Полуботок» Б. Лепкий – Настя  Скоропадська

«Наталка Полтавка» І. Котляревський – Терпелиха

«Мотря» Б. Лепкий – Кочубеїха

«Не вбивай» Б. Лепкий – Кочубеїха

«Батурин» Б. Лепкий – Кочубеїха

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспір – Мамка

«Літо в Ноані» Я. Івашкевич – Жорж Занд

«Світла моя муко» за В. Симоненком – читець

«Ісус, син Бога живого» В. Босович – Марія

«Шаріка» Я.Барнич – Ірма

«А дощ все йде…» О. Піддубна – Єлизавета

«Кнок» Ж. Ромен – жінка в чорному

«Гамлет» В. Шекспір – Гертруда

«Гуцулка Ксеня» Я. Барнич – Гелена

«Се Ля Ві» Н. Ковалик – Леся

«Моральність пані Дульської» Г. Запольська – Дульська

«У неділю рано зілля копала…» О.Кобилянська – Дубиха

«Неповторність» Л. Костенко – читець

«Коханий нелюб» Я. Стельмах – Мамка

«Тріумфальна жінка» Н.Ковалик – пані Ірина

«Два кольори» Д. Павличко – художнє  читання

«Андрей» Д. Герасимчук – Шептицька

«У.Б.Н.» Г. Тельнюк – дружина Зенона (Олена)

«Мріє не зрадь» Леся Українки – читець

«Неаполь – місто попелюшок » Н. Ковалик – Люція

«Державна зрада» Р. Лапіка – Імператриця

«Оргія» Леся Українка – мати

«Візит літньої пані» Ф.Дюрренматт – Клер Цаханасян

«Суботня вечеря» Шолом-Алейхем – Голда, Ента

«Дама з камеліями» А. Дюма-син – Прюданс

«Віяло леді Віндермір» О. Уайльд – Герцогиня Бервік

«Циліндр» Едуардо де Філіппо – Беттіна;

«Різдвяна ніч»М.Старицький – режисер;Цариця;

«Украдене щастя» Іван Франко – режисер; Марія;

«Марія Заньковецька» Іван Рябокляч – режисер; Віра Гаврилівна;

«Мазепа» Юліуш Словацький – Каштелянова;

 Національний академічний український драматичний театр імені Івана Франка

«Ой не ходи, Грицю…» М. Старицький – Дарина

«Лиха доля» М. Старицький – Галя

«Кров’ю серця» О. Бойченко – Таня

«Остання зустріч» О. Левада – Оля

Запорізький музично-драматичний театр

«Чому посміхаються зорі» О. Корнійчук – Ольга

«Лиха іскра поле спалить, а сама щезне» І. Карпенко-Карий – Ярина

«Веселка» М. Зарудний – Оля

«Чужий дім» М. Зарудний – Тоня

«Повія» Т. Мирний – Марина

«Рідна мати моя…» А. Мокрієв – Ольга

«Над Дніпром» О. Корнійчук – Юля

«Фараони» О. Коломієць – Катря

«День народження Терези» Г. Мдівані – Наречена Хосе

«Юстина» Х. Вуолійокі – Хільда

«Майська ніч» М. Гоголь – Галя

«Дівчина у веснянках» Л. Успенський – Глаша

«Орфей спускається у пекло» Т. Вільямс – Керол

«Де тирса шелестіла» А. Шиян – Марія

«Перед вечерею» В. Розов – Вірочка

«Острів твоєї мрії» М. Зарудний – Надія

«Лиха доля» М. Старицький – Галя

«Снігова королева» Є. Шварц – Герда

«Каса Маре» Й. Друце – Софійка

«Розсудіть нас, люди» А. Андреєв – Олена

«Сторінки щоденника» О. Корнійчук – Юлька

«Фортуна» М. Зарудний – Слава

«Родина щіткарів» М. Ірчан – Єва

Кінофільми

1954 — «Назар Стодоля» — Галя

1955 — «Максим Перепелиця» — Василинка

1957 — «Штепсель женить Тарапульку» — Галина Суматоха

1958 — «ЧП» — радистка Воронкова

1958 — «Григорій Сковорода» — Параска Сагура

1959 — «За будь-яку ціну»

1961 — «За двома зайцями» — Химка

1971 — «Камінний господар»

1979 — «Вавилон XX» — Пріська

1979 — «Хазяїн» — Соня

1980 — «Мужність» — дружина Федора

1981 — «Така пізня, така тепла осінь» — Пріська

1983 — «Вир»— Олена

1987 — «Золоте весілля» — Матір

1988 — «Камінна душа»

1989 — «Сірий вовк» — дружина Чепижного

1990 — «Війна на західному напрямку»

1990 — «Далі за політ стріли» — Маргарита Трофимівна

1990 — «Меланхолійний вальс» — пані Бранко

1990 —«Небилиці про Івана»

1992 — «Для домашнього вогнища» — співачка в ресторані

1993 — «Гетьманські клейноди»

 Телефільми

1983 — «Житейське море» — Ваніна

1991 — «Павло Полуботок»

1995 — «Ісус, син Бога живого»

2001 — «У.Б.Н.»

 

Постановки

«Неповторність» Л. Костенко

«Два кольори» Д. Павличко

«Мріє не зрадь» Леся Українки

«Жорж Данден» Ж.-Б. Мольєр

«Закон» В. Винниченко

«Три любові» А. Дункан, І. Шнейдер

«Суботня вечеря» Шолом-Алейхем

«Варшавська мелодія» Л. Зорін

«Любов і сльози» О. Мардань

«Завчасна паморозь» Р. М. Рільке

«Венера в хутрі» Л. фон Захер-Мазох

«Дама з собачкою» А. Чехов

«Блакитна троянда» Леся Українка

 

 

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