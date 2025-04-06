Померла Таїсія Литвиненко, незабутня зірка Театру ім. Марії Заньковецької.

На 91-м році життя померла народна артистка України Таїсія Литвиненко, незабутня зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, якому вона присвятила близько шістдесяти років своєї творчості.
У її творчому доробку 150 ролей у театрі та кіно, понад 15 режисерських робіт, численні відзнаки найвищого ґатунку, серед яких орден княгині Ольги ІІ ступеня, орден святої Анни, орден Архистратига Михаїла, Премія у галузі театрального мистецтва імені Марії Заньковецької, Премія у галузі театрального мистецтва імені Бориса Романицького, та найголовніше – беззастережна любов глядачів, шана колег і діячів театрального мистецтва.
Крім незабутніх кіноробіт – ролі Химки у відомому фільми «За двома зайцями», Галі у «Назарі Стодолі», пам’ятними ролями Таїсії Йосипівни останніх десятиліть були: Терпелиха в «Наталці Полтавці» І. Котляревського, Люція у «Неаполь – місто попелюшок» Н. Ковалик, дружина Зенона (Олена) в «У.Б.Н.» Г. Тельнюк, Клер Цаханасян у «Візит літньої пані» Ф. Дюрренматта, Мамка у «Коханий нелюб» Я. Стельмаха та багато-багато інших.
Крім акторської та режисерської діяльності, Таїсія Литвиненко була доценткою, а згодом професоркою кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні її учні є провідними акторами різних театрів України.
Ти маєш владу, маєш дивне право
Людей підносить до екстазних сліз –
Щоб зала скандувала Біс! і Браво!
А ложі теж відгукувались: Біс!
Все поневаж – кохання, щем і цноту,
Буденне щастя – то для тебе тінь, –
За вигадки химерну позолоту,
За дивне щастя злетів і падінь.
І не питай, що буде десь там, потім:
Ти вища з вищих, марних сліз не лий, –
Якщо в душі лишиться тільки попіл –
То попіл гри, то попіл золотий.
Ще десь чека остання переправа
У царство те, куди немає віз, –
Щоб зала заридала: Біс і Браво!
А ложі похлинались: Браво! Біс!..
(Микола Петренко)
Таїсія Литвиненко народилась у 1935 році на Броварщині. Навчалась у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого в майстерні Івана Чабаненка та Леоніда Олійника. Після закінчення інституту з 1957 по 1959 роки працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, з 1959 по 1965 роки – у Запорізькому українському музично-драматичному театрі. У Львів разом з чоловіком Федором Стригуном переїхала у 1965 році, так почалася її епоха на сцені Театру імені Марії Заньковецької.
Зіграні ролі:
Львівський національний драматичний театр імені Марії Заньковецької
«Сторінка щоденника» О. Корнійчук – Юля
«Вій, вітерець» Я. Райніс – Анда
«Сині роси» М. Зарудний – Любина
«В дорозі» В. Розов – Варя
«Весілля Кречинського» І. Сухово-Кобилін – Лідочка
«Коли мертві оживають» І. Рачада – Марія
«На Івана Купала» М. Стельмах – Ярина
«Мої друзі» О. Корнійчук – Ольга
«Маклена Граса» М. Куліш – Маклена
«Суєта» І. Карпенко-Карого – Василина
«На сьомому небі» М. Зарудний – Женя
«Сестри Річинські» І. Вільде – Слава, Зоня
«Не судилося» М. Старицький – Оксана
«Ніч на полонині» О. Олесь – перша мавка
«Король Лір» В. Шекспір – Корнелія
«Рим 17, до запитання» М. Зарудний – Ольга
«Маруся Богуславка» М. Старицький – Леся
«Пам’ять серця» О. Корнійчук – Ольга
«Гайдамаки» Т. Шевченко – поводир
«Сватання на Гончарівці» М. Квітка-Основ’яненко – Уляна
«Лиха доля» М. Старицький – Галя
«Вірність» М. Зарудний – Тоня
«Хазяїн» І. Карпенко-Карий – Соня
«Тоді в Тегерані» В. Єгорова, Г. Тура
«Горлиця» О. Коломієць – Наталка
«Марія Заньковецька» І. Рябокляч – Марія Заньковецька
«Пора жовтого листя» М. Зарудний – Василина
«Голубі олені» О. Коломієць – Оленка
«Планета сподівань» О. Коломієць – Солдатик
«Здрастуй, Прип’ять» О. Левада – Оля
«Таке довге, довге літо» М. Зарудний – Ярина
«Кравцов» О. Коломієць – Оленка
«Не зрадь себе» Л. Сергєєв – Марина
«Украдене щастя» І. Франко – Анна
«Неділя – день для себе» В. Сосін – Лєна
«Кришталеві черевички» Т. Гоббс – Фея
«Замшевий піджак» С. Стратієв – Марія
«Нора» Г. Ібсен – Нора
«Мої надії» М. Шатров – Надя
«Кафедра» В. Врублевська – Барвінська
«Роки блукань» О. Арбузов – Ольга
«Візаві» В. Врублевська – Анна
«Сон князя Святослава» І. Франко – Запава
«Житейське море» І. Карпенко-Карий – Ваніна
«Обочина» М. Зарудний – Таня
«Розорене гніздо» Я. Купали – Мариля
«Незручна людина» А. Верблюжко – Степова
«Безприданниця» О. Островський – Огудалова
«Олекса Добвуш» В. Босович – Дзвінка
«Тартюф» Ж.-Б. Мольєр – Доріна
«Данило Галицький» В. Босович – Ганна
«Безталанна» І. Карпенко-Карий – Ганна
«Дім, де розбиваються серця» Б. Шоу – Леді Еттеруорд
«Гайдамаки» Т. Шевченко – Черниця
«В сім’ї вольній, новій» Т. Шевченко – художнє читання
«Діти Арбату» А. Рибаков – Мати Панкратова
«Привітай же мене, моя Україно!» Ф. Стригун за Т. Шевченком – Хустина, художнє читання
«Маруся Чурай» Л. Костенко – Бобренчиха
«Ой радуйся, земле» вертеп – Марія, господиня
«Згадайте, братіє моя» Ф. Стригун за Т. Шевченком – Відьма
«Народний Малахій» М. Куліш – Агапія
«Павло Полуботок» Б. Лепкий – Настя Скоропадська
«Наталка Полтавка» І. Котляревський – Терпелиха
«Мотря» Б. Лепкий – Кочубеїха
«Не вбивай» Б. Лепкий – Кочубеїха
«Батурин» Б. Лепкий – Кочубеїха
«Ромео і Джульєтта» В. Шекспір – Мамка
«Літо в Ноані» Я. Івашкевич – Жорж Занд
«Світла моя муко» за В. Симоненком – читець
«Ісус, син Бога живого» В. Босович – Марія
«Шаріка» Я.Барнич – Ірма
«А дощ все йде…» О. Піддубна – Єлизавета
«Кнок» Ж. Ромен – жінка в чорному
«Гамлет» В. Шекспір – Гертруда
«Гуцулка Ксеня» Я. Барнич – Гелена
«Се Ля Ві» Н. Ковалик – Леся
«Моральність пані Дульської» Г. Запольська – Дульська
«У неділю рано зілля копала…» О.Кобилянська – Дубиха
«Неповторність» Л. Костенко – читець
«Коханий нелюб» Я. Стельмах – Мамка
«Тріумфальна жінка» Н.Ковалик – пані Ірина
«Два кольори» Д. Павличко – художнє читання
«Андрей» Д. Герасимчук – Шептицька
«У.Б.Н.» Г. Тельнюк – дружина Зенона (Олена)
«Мріє не зрадь» Леся Українки – читець
«Неаполь – місто попелюшок » Н. Ковалик – Люція
«Державна зрада» Р. Лапіка – Імператриця
«Оргія» Леся Українка – мати
«Візит літньої пані» Ф.Дюрренматт – Клер Цаханасян
«Суботня вечеря» Шолом-Алейхем – Голда, Ента
«Дама з камеліями» А. Дюма-син – Прюданс
«Віяло леді Віндермір» О. Уайльд – Герцогиня Бервік
«Циліндр» Едуардо де Філіппо – Беттіна;
«Різдвяна ніч»М.Старицький – режисер;Цариця;
«Украдене щастя» Іван Франко – режисер; Марія;
«Марія Заньковецька» Іван Рябокляч – режисер; Віра Гаврилівна;
«Мазепа» Юліуш Словацький – Каштелянова;
Національний академічний український драматичний театр імені Івана Франка
«Ой не ходи, Грицю…» М. Старицький – Дарина
«Лиха доля» М. Старицький – Галя
«Кров’ю серця» О. Бойченко – Таня
«Остання зустріч» О. Левада – Оля
Запорізький музично-драматичний театр
«Чому посміхаються зорі» О. Корнійчук – Ольга
«Лиха іскра поле спалить, а сама щезне» І. Карпенко-Карий – Ярина
«Веселка» М. Зарудний – Оля
«Чужий дім» М. Зарудний – Тоня
«Повія» Т. Мирний – Марина
«Рідна мати моя…» А. Мокрієв – Ольга
«Над Дніпром» О. Корнійчук – Юля
«Фараони» О. Коломієць – Катря
«День народження Терези» Г. Мдівані – Наречена Хосе
«Юстина» Х. Вуолійокі – Хільда
«Майська ніч» М. Гоголь – Галя
«Дівчина у веснянках» Л. Успенський – Глаша
«Орфей спускається у пекло» Т. Вільямс – Керол
«Де тирса шелестіла» А. Шиян – Марія
«Перед вечерею» В. Розов – Вірочка
«Острів твоєї мрії» М. Зарудний – Надія
«Лиха доля» М. Старицький – Галя
«Снігова королева» Є. Шварц – Герда
«Каса Маре» Й. Друце – Софійка
«Розсудіть нас, люди» А. Андреєв – Олена
«Сторінки щоденника» О. Корнійчук – Юлька
«Фортуна» М. Зарудний – Слава
«Родина щіткарів» М. Ірчан – Єва
Кінофільми
1954 — «Назар Стодоля» — Галя
1955 — «Максим Перепелиця» — Василинка
1957 — «Штепсель женить Тарапульку» — Галина Суматоха
1958 — «ЧП» — радистка Воронкова
1958 — «Григорій Сковорода» — Параска Сагура
1959 — «За будь-яку ціну»
1961 — «За двома зайцями» — Химка
1971 — «Камінний господар»
1979 — «Вавилон XX» — Пріська
1979 — «Хазяїн» — Соня
1980 — «Мужність» — дружина Федора
1981 — «Така пізня, така тепла осінь» — Пріська
1983 — «Вир»— Олена
1987 — «Золоте весілля» — Матір
1988 — «Камінна душа»
1989 — «Сірий вовк» — дружина Чепижного
1990 — «Війна на західному напрямку»
1990 — «Далі за політ стріли» — Маргарита Трофимівна
1990 — «Меланхолійний вальс» — пані Бранко
1990 —«Небилиці про Івана»
1992 — «Для домашнього вогнища» — співачка в ресторані
1993 — «Гетьманські клейноди»
Телефільми
1983 — «Житейське море» — Ваніна
1991 — «Павло Полуботок»
1995 — «Ісус, син Бога живого»
2001 — «У.Б.Н.»
Постановки
«Неповторність» Л. Костенко
«Два кольори» Д. Павличко
«Мріє не зрадь» Леся Українки
«Жорж Данден» Ж.-Б. Мольєр
«Закон» В. Винниченко
«Три любові» А. Дункан, І. Шнейдер
«Суботня вечеря» Шолом-Алейхем
«Варшавська мелодія» Л. Зорін
«Любов і сльози» О. Мардань
«Завчасна паморозь» Р. М. Рільке
«Венера в хутрі» Л. фон Захер-Мазох
«Дама з собачкою» А. Чехов
«Блакитна троянда» Леся Українка
06.04.2025