Дмитра Захоженка (Львівський театр ім. Лесі Українки) відзначено премією Леся Курбаса.

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило про присудження Дмитрові Захоженку премії імені Леся Курбаса за постановку вистави «Птахи».

Вистава «Птахи», поставлена за мотивами комедії Арістофана, — це своєрідне поєднання античного і пластичного театру, сучасної композиторської музики й української традиційної пісні, документальних інтерв’ю та стендапу. Прем’єра відбулась 7 квітня 2024 року на сцені Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

"Одного разу птахи вирішили: ми збудуємо нове місто і будемо жити у ньому вільно і щасливо. Збудувати нове місто набагато легше, ніж навчитись жити у ньому за новими правилами. Якщо у нове місто принести з собою старі звички, упередження та переконання, то нічого не зміниться, окрім кількості викиду вуглекислого газу, яка зросте. Як рівень безробіття та інфляція. А от індекс народжуваності, середній рівень життя – впаде. І усе це під час війни! Так, птахи, як і ми, ведуть війну за виживання. На жаль чи на щастя, у нас, на відміну від птахів, нема іншого дому, або вирію, де можна перебути несприятливий час".

Дмитро Захоженко — український театральний режисер, головний режисер Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, який поставив на сцені цього театру вже не одну успішну виставу. Два роки тому одну з них ("Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера) було відзначено Шевченківською премією.

Народився у Херсоні[1], у 2005–2010 роках навчався за спеціальністю «комп'ютерні науки» у Києво-Могилянській академії, де був одним з організаторів і учасників театральної студії «Театр у Кімнаті» під керівництвом Анатолія Черкова. Після перегляду восени 2010 року вистави Еймунтаса Някрошюса «Ідіот» вирішив присвятити життя театру. Три роки працював розробником ігор, але у 2013 році розпочав навчання за спеціальністю «режисура драматичного театру» у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2015 року заснував освітній театральний проєкт «Європейські студії», який спершу функціонував у Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», а пізніше — у Новому драматичному театрі на Печерську. Був студентом московського X Міжнародного фестивалю-школи «Територія», а також «Майстерні індивідуальної режисури» Бориса Юхананова (Москва).

З 2018 року працює у театрах Києва та Львова, його вистави йдуть на сценах Київського академічного театру на Подолі, Київського академічного театру оперети, Дикого театру, львівського Театру Лесі Українки та інших.

2019 року його спектакль «Світ у горіховій шкаралупі» (київський Театр на Печерську) було визнано «Найкращою пошуково-експериментальною виставою» на II Всеукраїнському театральному фестивалі-премії «ГРА».

Від серпня 2019 року є головним режисером Театру Лесі Українки у Львові. У 2020 році став одним з режисерів серії перформативних читань «Книжка на сцені», де поставив «Оперету» Вітольда Ґомбровича та «Ковзанку» Лаури Сінтії Черняускайте. Вистава «Imperium delenda est / «Імперія має впасти» була представлена на Авіньйонському фестивалі 2022 року, після чого проїхала турне Францією, була зіграна на фестивалях в Німеччині, Польщі та Румунії.

У 2023 році успіх на Міжнародному театральному фестивалі-премії «ГРА» повторила вистава «146 зірок, видимих неозброєним оком» (у номінації «Краща вистава на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм».)

У цьому ж році його виставу відзначено Шевченківською премією.