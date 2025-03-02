Більшість електорату Трампа підтримує Україну

Опитування показало, що 83% ядерних виборців-республіканців прихильно ставляться до Трампа, 53% ідентифікують себе яко «республіканці Трампа» – і водночас 69% вважають Росію агресором, а 83% не схвалюють Путіна.

У п'ятницю відомі діячі MAGA аплодували, коли президент Трамп ескалував свою ворожість до президента України Володимира Зеленського. Трамп написав у соціальних мережах, що Зеленський «проявив неповагу до Сполучених Штатів в дорогому нам Овальному кабінеті» і «може повернутися, коли буде готовий до миру». Це сталося після ворожої зустрічі, під час якої Трамп і Джей-Ді Венс лаяли і залякували Зеленського, причому віцепрезидент вимагав: «Ви хоч раз подякували?» За кілька днів перед зустріччю Трамп назвав Зеленського «диктатором» і припустив, що війну з Росією розпочала Україна.

Поряд із серйозними наслідками всього цього для безпеки й альянсів Америки, це, ймовірно, спричинить внутрішні проблеми для президента. Погляди Білого дому на Україну розходяться не тільки з країною в цілому, а й із виборцями-республіканцями.

В лютому організація «Razom» доручила республіканській фірмі 1892 Polling провести опитування 2024 виборців на праймеріз Республіканської партії щодо їхнього ставлення до України. Більшість заявили: вони згодні з тим, що Росія є агресором (69%); 60% підтримали б продовження допомоги зброєю за певних обставин; а коли їм сказати, що Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, то їхня кількість зростає до 71%.

Всупереч стереотипам, виборці-республіканці мають нюансовані погляди на місце Америки у світі та російську війну. Їхні думки щодо України є виваженими, внутрішньо узгодженими та загалом добре поінформованими. У своїй сукупності цей електорат навряд чи підтримає американських політиків, які уповноважують Путіна.

Трамп залишається надзвичайно популярним серед республіканців. Серед опитаних 83% позитивно ставляться до нього, і респонденти значно частіше ідентифікують себе яко «республіканці Трампа» (53%), ніж частиною «традиційної» Республіканської партії (38%). Республіканські виборці так само зневажають Путіна, як і люблять Трампа – 83% ставляться до російського президента негативно. Щодо Зеленського виборці-республіканці розділилися: 43% ставляться до нього позитивно, а 45% – негативно.

Люди, які обрали Трампа і республіканську більшість у Конгресі, розуміють різницю між захисниками на стіні і мародерами при воротах. Їх запитали, з яким твердженням вони більше погоджуються: чи це Путін розпочав неспровоковану війну, щоб підкорити Україну, чи це розширення НАТО і войовничість України спровокували війну. У співвідношенні 70% до 15% вони обрали перше твердження. Коли Такер Карлсон їде до Москви і рекламує російські супермаркети, його погляди підтримали кілька промінентних інфлюенсів. Але більшість республіканських виборців вважали б таку зацикленість радше дивною.

У зовнішній політиці республіканці хочуть, щоб Конгрес і Білий дім вирішили дві ключові проблеми: діркатість південного кордону і зростаючий вплив Китаю. Все інше – другорядне. Навіть ті, хто скептично ставиться до продовження американської допомоги Україні, все одно проголосують за законодавця, який її підтримає, якщо він узгоджуватиметься з іншими пріоритетами Білого дому. Про це свідчить електоральна історія. Кожен член Палати представників від Республіканської партії, який проголосував за допомогу Україні у квітні 2024 року, виграв свої праймеріз. Консерватори також відкриті до переконування.

Тих, хто спілкувався з консерваторами, з цього всього ніщо не здивує. Обстоюючи інтереси України, «Razom» зустрічається з людьми по всій країні – з рятувальниками в Луїзіані, ветеранами в Пенсильванії, власниками малого бізнесу в рустикальному Мічигані. Трамп переміг у більшості штатів, які ми відвідали, і більшість людей, з якими ми говорили, з ентузіазмом голосували за нього. Коли консерватори розповідають нам, що вони думають про війну, вони часто починають зі слів: «Ми молимося за Україну».

Як і інші американці, вони не занурені у візантійські положення програм військової допомоги, і їх турбує, як Вашингтон витрачає їхні податки. Але вони чітко бачать, що Україна зазнала тяжкої кривди. Їхнє почуття солідарності мотивоване патріотизмом, а не політикою. Вони ніколи не дозволили б іноземній державі вторгнутися в Америку і завдати шкоди їхнім сусідам. Вони не бачать жодних причин, чому це має робити Україна.

Оскільки Білий дім працює над припиненням війни, він повинен почати з того, щоб прислухатися до мудрості виборців, які обрали Трампа на посаду президента. Якщо він забезпечить довготривалий мир, він здобуде славу. Якщо це буде нетривалим і з корисливими намірами, його прибічники сприймуть це як слабкість і як розбіжне з ними наданим йому мандатом. А якщо війна триватиме через особисту неприязнь Трампа і Венса до Зеленського, це буде трагедією. Виборці-республіканці підтримують багато аспектів політики, яку проводить Білий дім, але вони не голосували за те, щоб віддати Україну на поталу ненажерливим амбіціям Путіна.

Деніел Балсон є директором публічних комунікацій «Razom for Ukraine».

Daniel Balson

Most Trump Supporters Also Back Ukraine

WSJ, 1.03.2025