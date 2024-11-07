Виборці до еліти: Чи тепер ви мене бачите?

Ми вступили в нову політичну еру. Останні сорок років чи коло того ми живемо в інформаційну епоху. Ті з нас, хто належить до освіченого класу, небезпідставно вирішили, що постіндустріальну економіку будуватимуть такі ж люди, як і ми, тому пристосували соціальну політику до наших потреб.

Наша освітня політика підштовхувала людей до обраного нами курсу – чотирирічного навчання в коледжах, щоб вони отримали кваліфікацію для «роботи майбутнього». Тим часом професійно-технічна освіта занепадала. Ми прийняли політику вільної торгівлі, яка перенесла робочі місця в промисловості до країн з низькою собівартістю, щоб ми могли зосередити свою енергію на підприємствах економіки знань, якими керують люди з вищою освітою. Фінансовий і консалтинговий сектори зростали як гриби, тоді як зайнятість у виробництві скорочувалася.

Географія вважалася несуттєвою – якщо капітал і висококваліфікована робоча сила хотіли зосередитися в Остіні, Сан-Франциско чи Вашингтоні, то не мало значення, що станеться з усіма іншими спільнотами, які залишилися позаду. Імміграційна політика дала високоосвіченим людям доступ до використання низькооплачуваної праці, тоді як менш кваліфіковані працівники зіткнулися з новою конкуренцією. Ми переорієнтувалися на зелені технології, яким віддавали перевагу люди, що працюють з пікселями, і нехтували людьми на виробництві та транспорті, чиї засоби до існування залежать від викопного палива.

Той сильний звук цмокоту, який ви почули, був перерозподілом поваги. Людей, які піднялися по академічних сходах, вшановували почестями, інших робили невидимими. Ситуація була особливо важкою для хлопців. У старших класах дві третини кращих десяти відотків учнів класу – дівчата, тоді як близько двох третин у нижньому децилі – хлопці. Школи не пристосовані для успіху чоловіків; це має особистісні, а тепер і національні наслідки на все життя.

Суспільство працювало як величезна система сегрегації, підносячи академічно обдарованих над усіма іншими. Незабаром різниця в дипломах стала найважливішою прірвою в американському житті. Випускники середніх шкіл помирають на дев'ять років раніше, ніж люди з вищою освітою. Вони вмирають від передозування опіоїдами у шість разів частіше. Вони менше одружуються і більше розлучаються, а також частіше народжують позашлюбних дітей. Вони більш схильні до ожиріння. Нещодавнє дослідження Американського інституту підприємництва показало, що 24% людей, які закінчили середню школу, не мають близьких друзів. Вони рідше, ніж випускники коледжів, відвідують громадські місця або приєднуються до громадських груп і спортивних ліг. Вони не розмовляють на правильному жаргоні соціальної справедливості і не мають елітарних переконань, які є маркерами суспільних чеснот.

Прірва призвела до втрати віри, втрати довіри, відчуття зради. За дев'ять днів до виборів я відвідав Християнську націоналістичну церкву в Теннессі. Богослужіння було осяяне щирою вірою, це правда, але також і їдкою атмосферою гіркоти, агресії, зради. Коли пастор говорив про юдеїв, які прагнуть нас знищити, мені спало на думку словосполучення «темний світ» – образ людей, які вважають, що живуть під постійною загрозою і в культурі крайньої недовіри. Цих людей, як і багатьох інших американців, не цікавила політика радості, яку пропонували Камала Гарріс та інші випускники правничих шкіл.

Демократична партія має одне завдання: боротися з нерівністю. Перед їхнім носом була величезна прірва нерівності, але чомусь багато демократів її не бачили. Багато хто з лівих зосередився на расовій нерівності, гендерній нерівності та ЛГБТ-нерівності. Гадаю, важко зосередитися на класовій нерівності, коли ти навчався в коледжі з багатомільярдним фондом і проводив семінари з екологічного захисту довкілля та різноманітності для великої корпорації. Дональд Трамп – жахливий нарцис, але щось не так з освіченим класом, який дивиться в дзеркало суспільства і бачить лише себе.

Коли ліві зробили віраж в напрямку до мистецького перформансу ідентаризму, Дональд Трамп обома ногами занурився у класову війну. Його природжений квінсівський ресентимент до манхеттенської еліти дивовижно злився з класовою ворожістю, яку відчували сільські мешканці по всій країні. Його послання було простим: ці люди зрадили вас, і до того ж вони ідіоти.

У 2024 році він створив те, що колись намагалася побудувати Демократична партія – багаторасову робітничу більшість. Його підтримка різко зросла серед чорношкірих та іспаномовних робітників. Він зафіксував вражаючі успіхи в таких місцях, як Нью-Джерсі, Бронкс, Чикаго, Даллас і Х'юстон. За даними екзит-полів NBC, він отримав третину кольорових виборців. Він став першим республіканцем, який отримав більшість голосів за останні двадцять років.

Очевидно, що демократам доведеться серйозно переосмислити свою позицію. Адміністрація Байдена намагалася привабити робітничий клас субсидіями та стимулами, але не існує економічного рішення для того, що є насамперед кризою поваги.

Зліва знайдуться люди, які скажуть, що Трамп переміг через притаманні американському народу расизм, сексизм і авторитаризм. Мабуть, ці люди люблять програвати і хочуть робити це знову і знову, знову і знову.

Решта з нас повинні дивитися на цей результат зі смиренням. Американські виборці не завжди мудрі, але загалом вони розсудливі, і їм є чого нас навчити. Моя перша думка полягає в тому, що я повинен переглянути своє власне минуле. Я поміркований. Мені подобається, коли кандидати від Демократичної партії йдуть до центру. Але мушу визнати, що Гарріс робила це досить ефективно, але це не спрацювало. Можливо, демократам варто вдатися до деструкції у стилі Берні Сандерса – щось таке, що змусить таких людей, як я, почуватися некомфортно.

Чи може Демократична партія це зробити? Чи може це зробити партія університетів, заможних передмість і гіпстерських міських центрів? Що ж, Дональд Трамп захопив корпоративну партію, яка навряд чи виглядала як засіб для пролетарського бунту, і зробив саме це. Ті з нас, хто поблажливо ставиться до Трампа, повинні відчувати себе приниженими – він зробив те, що ніхто з нас не зміг би зробити.

Але ми входимо в період бурхливих вод. Трамп – сіяч хаосу, а не фашизму. Протягом наступних кількох років на Америку, а можливо, і на весь світ, обрушиться пошесть безладу, яка розхитає все навколо. Якщо ви ненавидите поляризацію, просто зачекайте, поки ми переживемо глобальний безлад. Але в хаосі є можливість для нового суспільства і нової відповіді на політичну, економічну і психологічну атаку Трампа. Це часи, які випробовують людські душі, і ми побачимо, з чого ми зроблені.

David Brooks

Voters to Elites: Do You See Me Now?

The New York Times, 6.11.2024