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П'ятниця, Листопад 1, 2024 - 00:15
До теми
Квартет «Фенікс» у Музеї Шептицького
У неділю, 3 листопада, о 17.00 Музей митрополита Андрея Шептицького запрошує на музично-поетичний вечір за участі Phoenix String Quartet та акторів-заньківчан Олександри Бонковської і Юрія Чекова.
31.10.24
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Штука
Прем’єра камерної опери «Русалонька»
Історія про кохання, самопожертву та силу мрії, яка надихає й сьогодні. 3 листопада о 15:00 Львівській національній опері відбудеться прем’єра камерної опери «Русалонька» Ясухіро Касаматсу. Вона стане першою японською оперою на українській сцені.
30.10.24
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Штука
Органний зал: історія відкриття
Двері Львівського органного залу відчинилися для слухачів 3 листопада 1969 року. Органний зал у Львові став першим концертним органним залом в Україні й одразу посів місце одного з найбільш цікавих та важливих концертних майданчиків на музичній мапі Львова та України.
30.10.24
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Штука
Національні спільноти: фільм у скансені
Як насправді жилося “нацменшинам” у радянські часи? Чи вивчали вони мову своєї спільноти? Яким було повернення у рідний Крим для кримських татар, які виросли в депортації? Чи відчули національні спільноти відродження після відновлення Незалежності України у 1991 році?
30.10.24
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Штука
Човники
Прімож Штурман
Оповідання «Salonarji» словенський автор вирішив перекласти на мови народів колишньої Австро-Угорщини, щоб таким чином підкреслити спільну пам'ять...
30.10.24
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Дискурси
Маріупольці премʼєрять «Косметику ворога» у Львові
Режисер Богдан Ревкевич поставив для драмтеатру Маріуполя динамічний і напружений психологічний трилер, що досліджує темні куточки душі та межі психічної стійкості. Вистава залишає глядача під враженням від неочікуваної розв’язки.
29.10.24
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Штука
Кімчі проти дерунів
Юрко ТИМЧУК
Переведення часу з літнього на зимовий і навпаки в наступному році стане для українців найбільшою проблемою. Принаймні в таке треба вірити. Огляд подій тижня в Україні.
29.10.24
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Україна
Погляд у минуле чи шлях у майбутнє?
Поліна Кордовська
Окремі концерти XXX фестивалю сучасної музики «Контрасти» змусили слухачів зануритися у плетиво історії значно глибше, аніж на тридцять років тому, – у саму гущавину XX століття, жахливого і прекрасного.
28.10.24
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Штука