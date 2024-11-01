Національні спільноти: фільм у скансені

Як насправді жилося “нацменшинам” у радянські часи? Чи вивчали вони мову своєї спільноти? Яким було повернення у рідний Крим для кримських татар, які виросли в депортації? Чи відчули національні спільноти відродження після відновлення Незалежності України у 1991 році?