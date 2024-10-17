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Війна. Жовтень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2024 року
Четвер, Жовтень 17, 2024 - 10:15
До теми
Флейтова музика у Львівській опері
Олександра Шутко
Програма концерту дозволить слухачам подумки перенестися в минуле та, надихаючись вишуканими інтер'єрами Дзеркальної зали Львівської опери, яка не поступається красою кращим аристократичним салонам Парижа, відпочити душею від жахливих подій сьогодення.
17.10.24
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Штука
Лишега був як вітер, як дощ...
Він давав своєму оточенню відчуття свободи, усвідомлення необхідності бути собою, реалізувати закладений творчий потенціал, демонстрував доречність звернення до власної підсвідомості.
14.10.24
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Штука
Вільні люди
Віталій Портников
Це не тільки творчий вирок злу, яке знищує тих, хто бажає свободи. Це ще й чесна відповідь на запитання: чи може зло виправдовувати свої дії тим, що рятує країну від ще більшого зла
13.10.24
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Дискурси
Зміна пір року, зміна життя
Василь МАХНО
...то носив би ту музику за пазухою, як річку. а так: скрегіт металу, гул літаків, вереск автомобільних гальм. А що ти хотів? Це ж – осінь.
12.10.24
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Дискурси
Поля електоральних битв у США
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
До виборів президента США залишається менше місяця. Соціологія не виявляє впевненого фаворита.
11.10.24
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У світі
Обернені безодні осені
Юрко ПРОХАСЬКО
Осінь по-іншому впорядковує всі навіть давно і добре знайомі краєвиди, відриває небачене в них перед тим, усуває заслони, заливає своїм особливим і пізнім сяйвом...
11.10.24
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Дискурси
«Мефістофель» Арріґо Бойто у Дрездені
Аделіна Єфіменко
Оригінальна постановка опери Арріґо Бойто «Мефістофель» на сцені Дрезденської Земперопер, показавши спорідненість Мефістофеля з Адамом і Фаустом як різні версії єдиного, вдало розкрила ракурс театру як філософського феномену.
11.10.24
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Штука
Альбом фортепіанних дуетів Людкевича
На стримінгових платформах відбулася прем’єра першого у світі запису фортепіанних дуетів українського композитора Станіслава Людкевича у виконанні дуету Dovhan & Zubko Piano Duo.
10.10.24
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Штука