Війна. Жовтень 2024 року

Література нашого самоствердження

Lviv BookForum — це не просто літературний фестиваль, який перетворює Львів на справжнє місто книги, а це місце, де серед нових книг і цікавих людей зустрічаються несамовиті думки, ідеї та сили для спільної дії у багатьох царинах суспільного життя.