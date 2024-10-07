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Війна. Жовтень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2024 року
Понеділок, Жовтень 7, 2024 - 07:15
До теми
Прем'єр Словаччини Фіцо пообіцяв не допустити членства України в НАТО.
Він опосередковано висловився проти військової допомоги Україні.
07.10.24
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У світі
«Пам’ять театру» на Тижні скульптури
Розкішний театральний простір перетворено на місце інсталяції предметів, що повʼязані з театром, його історією та доповнено скульптурою сучасних авторів. Виставку зроблено у вигляді лабіринту із близько сотні експонатів.
04.10.24
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Штука
Доробок поетичного схимника
Щойно з друкарень надійшов перший том вибраних творів Василя Махна під назвою «Схима», де вміщено вірші 1993-2023 років. Римовані й верлібри, з незвичними строфами й римами, з цікавою структурою, ці вірші заглиблюють у світ справжньої поезії.
03.10.24
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Штука
«Стан невагомості» Кшиштофа Томальського
Його мистецтвотворчість – це інтелектуальний імператив до розгляду незрозумілих явищ світоустрою, таємниць космогонії, спадщини міфотворення. Роздуми митця торкаються царин сенсу, порядку та початку речей, таємниць світотворення та світобуття.
03.10.24
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Штука
…Взяли книги золотії…
Тарас Прохасько
У кожної дитини надходить такий тяжкий період, коли вона починає мучитися всілякими думками про то, чого хоче від життя, якою вона буде дорослою...
03.10.24
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Дискурси
Література нашого самоствердження
Lviv BookForum — це не просто літературний фестиваль, який перетворює Львів на справжнє місто книги, а це місце, де серед нових книг і цікавих людей зустрічаються несамовиті думки, ідеї та сили для спільної дії у багатьох царинах суспільного життя.
02.10.24
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Штука
Українство на вкрадених землях. Вороніжчина
Юрій Винничук
Вороніжчина в значній частині була колонізована українцями. Московити, що заселяли ці землі, до сталінських часів ніколи з ними не змішувалися
02.10.24
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Дискурси
Поночі. Змита кров на вулиці Коперника
Олександра НЕСП’ЯК
День міста 1 жовтня 1989 року у Львові перетворився на криваве місиво. Міліція нещадно побила містян, які наважилися втрутилася у запланований радянський тип святкування
01.10.24
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