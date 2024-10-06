Третій Рим

Претензії Росії на роль «третього Риму», вигадані ієрархами московської церкви і підхоплені ідеологічною обслугою влади ще в часи, коли Московське царство тільки формувалося й навіть не мріяло про імперський статус, за кордонами самої Росії завжди сприймалися іронічно – ну хоча б тому, що цивілізаційний внесок імперії Романових і Радянського Союзу, про Росію Путіна я вже й не кажу, важко порівняти із роллю справжнього Риму у історії людства.

Однак, історію, як відомо, завжди пишуть переможці. І якщо ми уважно подивимось на справжній Рим, ми побачимо, що й він, як потім Москва, був побудований на моделі міста, яке поступово захоплює все навкруги себе, поглинає чужі культурні і релігійні цінності, паразитує на чужих ресурсах і залишає привілейованими мешканцями якраз «громадян Риму» – тобто тих, хто знаходиться у столиці. І чим не світогляд Москви?

Однак, найголовніше, що обʼєднує перший Рим із третім – це нездатність до співіснування з тим, кого імперія вважає конкурентом. Ми досі із повагою повторюємо знамениті слова Катона Старшого Carthago delenda est – Карфаген має бути зруйнований – як доказ політичної цілеспрямованості. І знову-таки, як завжди із написаною переможцями історією ми не замислюємося, наскільки доречними були ці слова і чи дійсно Карфаген загрожував Риму настільки, що його обовʼязково треба було знищити. Більше того, під час російсько-української війни ці слова повторюються як самими українцями, так і нашими союзниками на Заході – але, звичайно, адресуються Росії. Проте Москва, безумовно, ніякий не Карфаген. Карфаген – це якраз ми.

Те, що римляни дійсно бажали не просто підкорити і роззброїти, але саме знищити Карфаген, ми вже зрозуміли. Але чи хотіли карфагеняни знищити Рим? Історія – навіть написана римлянами – про це не свідчить. Проте вона свідчить, що Карфаген бажав співіснувати із Римом і відвоювати свою свободу, а не стерти конкурента з обличчя землі. Навіть коли великий Ганнібал стояв біля стін Рима, він не побажав зруйнувати «вічне місто» – саме з битвою при Каннах повʼязані слова одного з генералів Ганнібала, Магарбала, з якими він звернувся до головнокомандувача: «ти вмієш перемагати, але не вмієш користуватися перемогою». Як би там не було, Рим вистояв, Ганнібал сам навʼязав співвітчизникам умови мирної угоди, яка дала Риму час відновити сили і знищити Карфагенську державу. Місто потім відновили, але вже як римську колонію, і ми розуміємо, що насправді це вже був ніякий не Карфаген, а просто один з пунктів імперської торгівлі й експансії. Найголовніше в цій історії саме те, що Рим хотів Карфаген знищити, а Карфаген хотів від Риму відбитися. Ніхто в Карфагені не закінчував свої промови «Рим має бути зруйнований». Така затятість була ознакою саме римської цивілізації, сутністю цієї великої імперії плагіаторів і паразитів. І я можу це стверджувати як нащадок народу, чия держава була завойована і винищена римськими імператорами – від Тита Флавія, який зруйнував храм в Єрусалимі і до Адріана, який якогось біса перейменував Юдею на Палестину та побудував на місті золотого Єрусалима жахливу Елію Капітоліну. І до речі, з наслідками цього маніакального римського бажання всіх нас винищити і стерти в памʼяті навіть згадку про єврейську державу та її повстання проти гнобителів і завойовників, євреї, на жаль, борються навіть сьогодні. Але євреї хоча би борються, а от дакам повезло менше – імператор Траян, який також доклався до цього багаторічного римського Голокосту євреїв, даків винищив просто всіх. Ну і, звісно, у римській історії даків зображено дикунами, а кровожерливий маніяк Траян просто приклад вишуканості і благородства, культурна людина. І відповісти на цю карикатуру вже не міг ніхто.

Я наводжу приклади з цієї давньої історії – й, до речі, маю таку можливість саме тому, що я єврей, а не дак чи карфагенянин – просто щоб пояснити, що до ідеї «третього Риму» треба ставитися серйозно не як до ідеології обраного народу, а як до концепції винищення конкурента. Коли хтось починає серйозно порівнювати себе із Римом, навіть не запитуй у нього, що він збирається зробити з тобою – відповідь тобі є вже відомою. Ти можеш, звичайно, тішити себе черговою «карфагенською» ілюзією, ти можеш закінчити війну у своїй голові чи інших частинах тіла. Але за тобою прийдуть.

На наше щастя, «третій Рим» не займає у сучасному світі місця першого у античності. І саме це дає нам шанс вижити, відбитися і стати частиною того світу, який Москва знищити просто не здатна. Саме це і є нашою головною задачею як нового Карфагену – залишитися на мапі і довести цьому карикатурному «третьому Риму» його нездатність нас перемогти. Саме це і є нашою перемогою у війні: коли Карфаген залишається поруч із Римом і Рим нічого не може з цим вдіяти.

І я зовсім не виключаю, що усвідомлення цієї своєї нездатності до руйнації і стане головною умовою краху цього псевдориму, що він просто лусне від злості і ненависті. Але це вже буде не нашою проблемою.

Бо Карфагену, що вижив, буде не до конаючого Риму.