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III Окрема штурмова бригада
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III Окрема штурмова бригада
Субота, Серпень 24, 2024 - 09:15
До теми
Найнебезпечніший світ з 1945 року
Максим МУЛЯР
Хто б не переміг на президентських виборах у США в листопаді, він зіткнеться з найскладнішою стратегічною ситуацією з часу завершення Другої світової війни.
23.08.24
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У світі
Актор і маска Войцеха Бравера
27–29 серпня у Мистецькому об'єднанні "Хвиля" відбудеться інтенсивний курс акторської гри в масці від викладача Вроцлавської театральної академії Войцеха Бравера. Це 18 години інтенсивного вивчення нової для українських акторів методології роботи з маскою.
22.08.24
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Штука
Слово на захист брехні
Юрій Винничук
Розпізнати правду може тільки брехня. Адже пізнання означає відокремлення об’єкта від суб’єкта, який через цей дисонанс фальсифікує те, в чому міг би, але не може існувати
21.08.24
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Дискурси
Постгеноцидний концепт історії держави
Олеся Ісаюк
Нова спроба удосконалити викладання історії України в школах: схема, де українці постають об’єктом серед цінностей і процесів. Схема глибоко реактивна, логіки суб’єктності тут украй мало.
21.08.24
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Україна
Заньківчанські «Кайдаші» на три сцени
У Національному театрі імені Марії Заньковецької театральний сезон 2024/2025 відкриватимуть прем’єрою, що представить сучасне прочитання української класичної літератури, а саме повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького.
21.08.24
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Штука
Музика світу Хаяо Міядзакі у Львівській опері.
У Львівській опері симфонічний оркестр LUMOS Orchestra виконає ексклюзивний казковий концерт з музикою до світів маестро Хаяо Міядзакі
20.08.24
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Галичина
Із сувою мойр
Маріанна Челецька
У цьому дивом віднайденому якраз напередодні 85-річчя Валерія Шевчука рукописі з «книги історій» ішлося про велику змову персонажів, які один з-перед другого намагалися винести зі «сну сподіваної віри» істинну «воду життя».
20.08.24
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Штука
Шевчукові сливи
Юлія Баір
Гостина у Шевчука за відчуттями була схожа на серійне читання його творів, серед яких завжди відсутній один стан душі – байдужість, чи то бездушшя.
20.08.24
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Україна