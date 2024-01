Цікава радість помилятися

Інтелектуальна скромність означає відкритість до нової інформації та готовність змінювати свою думку

Марку Твену приписують фразу: "Я за прогрес; змін я не люблю". Ця цитата влучно підкреслює людську схильність прагнути до зростання, маючи водночас сильний опір важкій праці, що з ним пов'язана. Я, безумовно, можу резонувати з цим почуттям.

Я виріс у консервативній євангельській родині. Як і багато хто з тих, хто виріс у подібному середовищі, я засвоїв набір релігійних переконань, які сформували моє розуміння самого себе і світу навколо мене. Мене вчили, що Бог люблячий і могутній, а Його вірні послідовники є захищені. Мене вчили, що світ є справедливим, і що Бог є добрим. Світ здавався простим і передбачуваним, і, перш за все, безпечним.

Після того, як мій брат несподівано помер, коли мені було 27 років, ці переконання були зруйновані. Його смерть у 34 роки з трьома маленькими дітьми шокувала нашу сім'ю та громаду. Окрім скорботи, були підважені деякі з моїх найглибших припущень. Невже Бог не був добрим чи всемогутнім? Чому Бог не врятував мого брата, який був добрим і люблячим батьком і чоловіком? І наскільки несправедливим, недбалим і випадковим є всесвіт?

Ця тяжка втрата стала початком періоду, коли у світлі свідчень власного досвіду я засумнівався у всіх своїх переконаннях. Протягом тривалого часу, завдяки взірцевому психотерапевту, я зміг переглянути свій світогляд у такий спосіб, який здавався автентичним. Я змінив свою думку щодо багатьох речей. Процес, звичайно, не був приємним. На це пішло більше безсонних ночей, ніж я собі пригадати, але деякі з своїх засадничих переконань я зміг переглянути.

Тоді я цього не усвідомлював, але цей досвід підпадає під те, що дослідники суспільних наук називають інтелектуальною скромністю. І, чесно кажучи, це, напевно, велика частина того, чому я яко професор психології так зацікавлений у його вивченні. Інтелектуальна скромність привертає дедалі більше уваги, і це здається критично важливим для нашого культурного моменту, коли більш прийнято відстоювати свою позицію, аніж змінювати свою думку.

Що означає бути інтелектуально скромним

Інтелектуальна скромність є певним видом смирення, що пов'язане з переконаннями, ідеями чи світоглядом. Йдеться не лише про релігійні переконання; воно може проявлятися в політичних поглядах, різних соціальних настановах, галузях знань чи досвіду або будь-яких інших сильних переконаннях. Воно має як внутрішній, так і зовнішній вимір.

Всередині себе інтелектуальна скромність передбачає усвідомлення та відповідальність за обмеження та упередження в тому, що ви знаєте і як ви це знаєте. Воно вимагає готовності переглянути свої погляди у світлі вагомих доказів.

В міжособистісному плані це означає стримувати своє еґо, щоб представляти свої ідеї у скромний і шанобливий спосіб. Це вимагає представляти свої переконання обережно і визнавати, коли ви помиляєтесь. Це передбачає демонстрацію того, що ви більше турбуєтеся про навчання та збереження відносин, ніж про те, щоб бути "правим" чи демонструвати інтелектуальну перевагу.

Інший спосіб думати про скромність – інтелектуальну чи іншу – це бути адекватним в будь-якій ситуації: не надто великим (що є зарозумілістю), але й не надто малим (що є самоприниженням).

Я знаю досить багато про психологію, але не так багато про оперу. Коли я перебуваю в професійному середовищі, я можу скористатися досвідом, набутим роками. Але коли я відвідую оперний театр з більш просунутими друзями, мені варто слухати і ставити більше запитань, а не впевнено відстоювати свою вкрай необізнану думку.

Чотири основні аспекти інтелектуальної скромності передбачають бути:

- Відкритим, уникати догматизму і бути готовим переглянути свої переконання.

- Допитливим, шукати нові ідеї, шляхи для розширення і зростання, а також змінювати свою думку відповідно до вагомих доказів.

- Реалістичним, який визнає свої недоліки та обмеження, бачить світ таким, яким він є, а не таким, яким хочеться його бачити.

- Здатним навчатися, реагувати обережно і змінювати свою поведінку відповідно до нових знань.

Інтелектуальна скромність часто є важкою працею, особливо, коли ставки є високими.

Починаючи з визнання того, що ви, як і всі інші, маєте коґнітивні упередження і недоліки, які обмежують те, як багато ви знаєте, інтелектуальна скромність може виглядати як щира зацікавленість у вивченні переконань вашого родича під час розмови на сімейній зустрічі, замість того, аби чекати, поки він зупиниться, щоб довести, чому він не правий, поділившись своєю – кращою – думкою.

Це може виглядати як вивчення переваг альтернативної точки зору на гостре політичне питання і причин, чому поважні, розумні люди можуть з вами не погоджуватися. Коли ви підходите до цих складних дискусій з цікавістю і смиренням, вони стають можливостями вчитися і розвиватися.

Чому інтелектуальна скромність є перевагою

Хоча я вивчаю смирення вже багато років, особисто я ще не опанував його. Важко плисти проти культурних норм, які винагороджують правильність і карають за помилки. Це вимагає постійної роботи над собою, але психологічна наука задокументувала численні переваги.

Перш за все, варто враховувати соціальний, культурний і технологічний поступ. Будь-який значний прорив у медицині, технологіях чи культурі починався тоді, коли хтось визнавав, що чогось не знає – після чого палко прагнув до знань з допитливістю і смиренням. Прогрес вимагає визнавати те, чого ви не знаєте, і прагнути дізнатися щось нове.

Відносини покращуються, коли люди інтелектуально скромні. Дослідження показали, що інтелектуальна скромність пов'язане з більшою толерантністю до людей, з якими ви не згодні.

Наприклад, інтелектуально скромні люди краще ставляться до людей, які дотримуються інших релігійних і політичних поглядів. Центральною частиною цього є відкритість до нових ідей, тому люди менше опираються стосовно перспектив потенційних викликів. Вони більш схильні прощати, що може допомогти відновити і підтримувати відносини.

Зрештою, смирення сприяє особистісному зростанню. Інтелектуальна скромність дозволяє мати більш точне уявлення про себе.

Коли ви можете визнати і взяти на себе відповідальність стосовно своїх обмежень, ви можете звернутися за допомогою в тих сферах, де вам є куди рости, і ви краще сприймаєте інформацію. Коли ви обмежуєте себе тим, що робите все лише так, як завжди, ви втрачаєте незліченні можливості для зростання, розширення і новизни – речей, які вражають вас, наповнюють подивом і роблять життя вартим того, щоб його прожити.

Смирення може відкрити автентичність і особистісний розвиток.

Смирення не означає бути покірним

Незважаючи на всі ці переваги, іноді смиренність отримує негативну оцінку. Люди можуть мати хибні уявлення про інтелектуальну скромність, тому важливо розвіяти деякі міфи.

Інтелектуальній скромності не бракує переконаності; ви можете сильно вірити в щось, доки не зміните свою думку і не повірите в щось інше. Це також не означає хитлявість. Ви повинні мати високу планку потрібних вам доказів, щоб змінити свою думку. Це також не означає самопринижуватися або завжди погоджуватися з іншими. Пам'ятайте, важливо бути адекватним, не замалим.

Дослідники наполегливо працюють над перевіркою надійних способів виховання інтелектуальної скромності. Я входжу до команди, яка курує низку проектів, покликаних перевірити різноманітні інтервенції, спрямовані на розвиток інтелектуальної скромності.

Деякі дослідники вивчають різні способи участі в дискусіях, а деякі досліджують роль вміння слухати. Інші випробовують освітні програми, а ще інші з'ясовують, чи можуть різні види зворотного зв'язку та доступ до різноманітних соціальних мереж сприяти розвитку інтелектуальної скромності.

Попередня робота в цій галузі свідчить про те, що смирення можна виховати, тож ми з нетерпінням чекаємо побачити, які шляхи стануть найперспективнішими завдяки цим новим зусиллям.

Релігія була навчила мене ще однієї дещо хибної речі. Мені казали, що надмірне навчання може бути згубним: через багато знань можна втратити свою віру.

Але з мого досвіду можна сказати, що те, чого я навчився через втрату, можливо, врятувало версію моєї віри, яку я можу щиро прийняти і яку я вважаю автентичною для мого досвіду. Чим швидше ми зможемо відкрити свій розум і перестати чинити опір змінам, тим швидше ми знайдемо свободу, яку пропонує смирення.

Daryl Van Tongeren

The curious joy of being wrong – intellectual humility means being open to new information and willing to change your mind

The Conversation, 26.12.2023