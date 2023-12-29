Помер знаний львівський художник Ігор Янович.

На 80 році пішов з життя знаний львівський художник Ігор Янович. Неоавангардист, він став класиком українського сучасного мистецтва, чий творчий доробок включає живописні та графічні твори у стилі монументалізму, нефігуративізму та абстракціонізму.
Ігор Янович народився 30 червня 1944 року в Києві.
Після закінчення 1971 року львівського Інституту прикладного та декоративного мистецтва за фахом художня кераміка (дипломна робота: декоративне оформлення інтер’єру готелю “Інтурист”) залишився у Львові.
Із 1986 року – член Спілки Художників. З 1988 року працював з об’єднанням “Експрес-Авангард” при Фонді культури СРСР (Москва). Учасник понад 70 зарубіжних та міжнародних проєктів, автор 25 персональних експозицій в Україні, Польщі, Австрії та Німеччині.
Ігор Янович віднайшов свій неповторний авторський стиль в абстракції. Його – це втеча від банальності у світ емоцій і фантазій з самовираженням своєрідної філософської системи; у кожній формі, створеній впевненим і виваженим рухом, закарбований момент". Фактура полотен сприяє органічній єдності з навколишнім світом – марева картин неначе оживають, випромінюють світло та постійно змінюють свої характеристики. Виміри цих процесів практично безмежні: від космічних і земних – до внутрішнього світу конкретної людини.
Писав:
"Мене в цілому хвилює форма побудови і форма руйнації, а на цій межі – виникнення нових форм, субстанцій нового стану".
Основні виставки:
Траєкторія, арт-центр Я Галерея, Київ - Дніпро, 2016
100+1, Мистецька галерея Гері Боумена, Львів, 2015
Течія, в рамках ARTVILNIUS'15, 2015
Інтервал, Національний музей ім. А. Шептицького, Львів, 2015
Екскурс, Галерея ХудПромо, Одеса, 2015
Течія, арт-центр Я Галерея, Київ, 2015
Одна робота, Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова, Київ, 2012
Родичі Ворхола. Сучасне мистецтво Західної України, спецпроект арт-центру Я Галерея в рамках ART MOSCOW 2012, Центральний дім художника, Москва, Росія, 2012
Контекст (спільно з Марією Биковою), в рамках Паралельної програми ARSENALE 2012, арт-центр Я Галерея, Київ, 2012
Роботи на папері, Міжнародне трієнале живопису держав Карпатського регіону "Срібний квадрат", Перемишль, 2012
Земля, Черкаський обласний художній музей, 2011
Лоботомія (спільно з Антоном Логовим), арт-центр Я Галерея, Київ, 2011
Паперові війни, LITEXPO, в рамках ARTVILNIUS '11, 2011
Суб'єктивний простір, арт-центр Я Галерея, Київ, 2011
Контекст,Titanikas Exhibition Halls, Vilnius Academy of Arts, 2011
Відчуваю! Абстрактне мистецтво vs сучасна музика, арт-центр Я Галерея, Дніпропетровськ, 2011
Abstract Vision Test, арт-центр Я Галерея, Київ, 2010
Народне актуальне. Пейзаж, арт-центр Я Галерея, Київ, 2010
Тюнінг, арт-центр Я Галерея, Київ, 2009
Мінімистецтво, арт-центр Я Галерея, Київ, 2009
Діалог, арт-центр Я Галерея, Київ, 2009
Контекст, в рамках Тижня актуального мистецтва 7, галерея мистецтв Primus, Львів, 2009
New Art from Ukraine 7, проект арт-центру Я Галерея в рамках ARTVILNIUS 09, Вільнюс, 2009
Суміш, арт-центр Я Галерея, Київ, 2008
Папір/ не папір, проект арт-центру Я Галерея в рамках ART-KYIV, Український дім, 2008
Горизонталі, арт-центр Я Галерея, Київ, 2008
Матерія, арт-центр Я Галерея, Київ, 2007
Монохроми, галерея BWA, Ряшів, 2007
Живопис, Міжнародне трієнале живопису держав Карпатського регіону "Срібний квадрат", Перемишль, 2006
Монохроми, галерея Я Дизайн, Київ, 2005
Поліхромії, галерея Карась, Київ, 2005
Роботи на папері, галерея Я Дизайн, Київ, 2003
Живопис, Міжнародне трієнале живопису держав Карпатського регіону "Срібний квадрат", Перемишль, 2003
Трансформація, галерея Карась, Київ, 2002
Ландшафти, галерея BWA, Кельце, 2002
Ландшафти, галерея BWA, Перемишль, Польща, 2001
Ландшафти-2, галерея Карась, Київ, 2000
Ландшафти, галерея Карась, Київ, 1999
Живописний дотик, галерея Карась, Київ, 1998
Живопис, Міжнародне трієнале живопису держав Карпатського регіону "Срібний квадрат", Перемишль, 1998
Живопис, галерея Триптих, Київ, 1994
Галерея Голіцин, Берлін, 1994
Живопис Ігоря Яновича, Sovangard Art Gallery, Відень, 1992
29.12.2023