Помер знаний львівський художник Ігор Янович.

На 80 році пішов з життя знаний львівський художник Ігор Янович. Неоавангардист, він став класиком українського сучасного мистецтва, чий творчий доробок включає живописні та графічні твори у стилі монументалізму, нефігуративізму та абстракціонізму.

Ігор Янович народився 30 червня 1944 року в Києві. Після закінчення 1971 року львівського Інституту прикладного та декоративного мистецтва за фахом художня кераміка (дипломна робота: декоративне оформлення інтер’єру готелю “Інтурист”) залишився у Львові. Із 1986 року – член Спілки Художників. З 1988 року працював з об’єднанням “Експрес-Авангард” при Фонді культури СРСР (Москва). Учасник понад 70 зарубіжних та міжнародних проєктів, автор 25 персональних експозицій в Україні, Польщі, Австрії та Німеччині.

Ігор Янович віднайшов свій неповторний авторський стиль в абстракції. Його – це втеча від банальності у світ емоцій і фантазій з самовираженням своєрідної філософської системи; у кожній формі, створеній впевненим і виваженим рухом, закарбований момент". Фактура полотен сприяє органічній єдності з навколишнім світом – марева картин неначе оживають, випромінюють світло та постійно змінюють свої характеристики. Виміри цих процесів практично безмежні: від космічних і земних – до внутрішнього світу конкретної людини.

Писав:

"Мене в цілому хвилює форма побудови і форма руйнації, а на цій межі – виникнення нових форм, субстанцій нового стану".

Основні виставки:

Траєкторія, арт-центр Я Галерея, Київ - Дніпро, 2016

100+1, Мистецька галерея Гері Боумена, Львів, 2015

Течія, в рамках ARTVILNIUS'15, 2015

Інтервал, Національний музей ім. А. Шептицького, Львів, 2015

Екскурс, Галерея ХудПромо, Одеса, 2015

Течія, арт-центр Я Галерея, Київ, 2015

Одна робота, Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова, Київ, 2012

Родичі Ворхола. Сучасне мистецтво Західної України, спецпроект арт-центру Я Галерея в рамках ART MOSCOW 2012, Центральний дім художника, Москва, Росія, 2012

Контекст (спільно з Марією Биковою), в рамках Паралельної програми ARSENALE 2012, арт-центр Я Галерея, Київ, 2012

Роботи на папері, Міжнародне трієнале живопису держав Карпатського регіону "Срібний квадрат", Перемишль, 2012

Земля, Черкаський обласний художній музей, 2011

Лоботомія (спільно з Антоном Логовим), арт-центр Я Галерея, Київ, 2011

Паперові війни, LITEXPO, в рамках ARTVILNIUS '11, 2011

Суб'єктивний простір, арт-центр Я Галерея, Київ, 2011

Контекст,Titanikas Exhibition Halls, Vilnius Academy of Arts, 2011

Відчуваю! Абстрактне мистецтво vs сучасна музика, арт-центр Я Галерея, Дніпропетровськ, 2011

Abstract Vision Test, арт-центр Я Галерея, Київ, 2010

Народне актуальне. Пейзаж, арт-центр Я Галерея, Київ, 2010

Тюнінг, арт-центр Я Галерея, Київ, 2009

Мінімистецтво, арт-центр Я Галерея, Київ, 2009

Діалог, арт-центр Я Галерея, Київ, 2009

Контекст, в рамках Тижня актуального мистецтва 7, галерея мистецтв Primus, Львів, 2009

New Art from Ukraine 7, проект арт-центру Я Галерея в рамках ARTVILNIUS 09, Вільнюс, 2009

Суміш, арт-центр Я Галерея, Київ, 2008

Папір/ не папір, проект арт-центру Я Галерея в рамках ART-KYIV, Український дім, 2008

Горизонталі, арт-центр Я Галерея, Київ, 2008

Матерія, арт-центр Я Галерея, Київ, 2007

Монохроми, галерея BWA, Ряшів, 2007

Живопис, Міжнародне трієнале живопису держав Карпатського регіону "Срібний квадрат", Перемишль, 2006

Монохроми, галерея Я Дизайн, Київ, 2005

Поліхромії, галерея Карась, Київ, 2005

Роботи на папері, галерея Я Дизайн, Київ, 2003

Живопис, Міжнародне трієнале живопису держав Карпатського регіону "Срібний квадрат", Перемишль, 2003

Трансформація, галерея Карась, Київ, 2002

Ландшафти, галерея BWA, Кельце, 2002

Ландшафти, галерея BWA, Перемишль, Польща, 2001

Ландшафти-2, галерея Карась, Київ, 2000

Ландшафти, галерея Карась, Київ, 1999

Живописний дотик, галерея Карась, Київ, 1998

Живопис, Міжнародне трієнале живопису держав Карпатського регіону "Срібний квадрат", Перемишль, 1998

Живопис, галерея Триптих, Київ, 1994

Галерея Голіцин, Берлін, 1994

Живопис Ігоря Яновича, Sovangard Art Gallery, Відень, 1992