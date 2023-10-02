Спиратися можна лише на те, що чинить опір

Імперія страху пам’яті

Олеся Ісаюк

У свідомості колективного Заходу досі не урівняно нацизм і комунізм. І причина у тому, як болісним спадком Заходу і Сходу, помноженим на брак інформації, маніпулювала Росія у всіх її іпостасях.