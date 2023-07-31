Нова терапія тинітусу може приглушити нестерпний дзвін у вухах.

 

Поєднання акустичної та електричної стимуляції зменшує шум у вухах вдвічі

 

 

Постійний дзвін та дзижчання у вухах без жодної зовнішньої причини здатні серйозно погіршити якість життя для 10 відсотків американців з важкою формою тинітусу. Тепер вони отримали надію на комбіноване лікування з використанням звукової й електричної стимуляції.

 

Однією з причин шуму у вухах, ймовірно, є надмірна активність заднього завиткового ядра в стовбурі мозку. Саме там відбувається обробка акустичних сигналів з іншими сенсорними стимулами.

 

Тому свист і дзвін у вухах, викликані тинітусом, не є захворюванням суто слухової системи мозку. До 80 відсотків хворих на цю недугу мають так звану соматичну форму, при якій тривожні шуми генеруються або змінюються внаслідок рухів голови або шиї. У нещодавньому клінічному дослідженні Сьюзан Шор з Мічиганського університету та її колеги використали нову процедуру для значного полегшення симптомів тинітусу. "Я думаю, що це дослідження є надією для всіх, хто страждає", – вважає фахівець у сфері тинітусу Бертольд Ланґґут з Реґенсбурзького університету в Німеччині, який не брав участі в дослідженні.

 

Команда Шор розробила "бісенсорне" лікування, що складається з навушників і двох зовнішніх електродів, які забезпечують комбінацію акустичних і електричних стимулів для зниження активності в задньому завитковому ядрі. Рівень стимуляції був індивідуальним для кожного пацієнта. У дослідженні взяли участь 99 осіб із соматичним тинітусом, кожному з яких протягом дослідження був наданий прототип пристрою для домашнього лікування.

 

Учасники експериментальної групи проходили процедуру по 30 хвилин щодня протягом шести тижнів на першому етапі дослідження. У контрольній групі електроди також прикріплювали біля вуха і на шию, але електричний імпульс був відсутній – вони отримували суто акустичне лікування. Оскільки електричні імпульси не були відчутні, ніхто з учасників не знав, хто до якої групи належав.

 

Після шеститижневої перерви, яка була другою фазою дослідження, протокол перейшов до третьої фази: кожна з двох груп отримувала протилежне лікування ще шість тижнів. В людей із експериментальної групи шум у вухах значно зменшився вже після першої фази, а лікування принесло суттєві клінічні переваги. Після першої фази в учасників відчуття шуму у вухах зменшилось в середньому наполовину. Навіть під час перерви в лікуванні ситуація продовжувала покращуватися. Ефект зберігався до 36 тижнів. "На мою думку, це дуже перспективна процедура", – каже Ланггут. Тепер Шор хоче швидко просунути новий метод через процес затвердження, а потім вивести його на ринок.

 

 

Anton Benz
New Tinnitus Therapy Can Quiet Torturous Ringing in the Ears
Scientific American, 13.07.2023

 

31.07.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
522-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 36 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
30.07.23 | | Україна
Воїн Світла
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: гіпісова комуна на Замарстинівській, Алік Олісевич і його All you need is love
29.07.23 | | Дискурси
521-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 27 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
29.07.23 | | Україна
Хто є ху… в Ніґері?
Максим МУЛЯР
Перевороти в Ніґері – справа звична, як і загалом у багатьох країнах Африки. Проте останній путч в цій західноафриканській країні особливий, оскільки можна говорити про український і російський чинники.
28.07.23 | | У світі
Молодість
Олег Яськів
Дорога до штабу тягнеться довгою вимученою смугою вздовж лінії фронту. Мальовничо, занедбано, порожньо...
28.07.23 | | Дискурси
Гуцульщина у кінофокусі
Документальна стрічка «Невагома / Weightless» режисерів та візуальних художників з Роттердама Марти Гринюк і Ніка Томаса розповідає про маловідомі традиції та культуру Карпат. Показ відбудеться 29 липня о 16:00 в івано-франківській галереї «‎Асортиментна кімната».
28.07.23 | | Штука
520-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. На Шахтарському напрямку ЗСУ звільнили Старомайорське, продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
28.07.23 | | Україна
Доживши до річки
Тарас Прохасько
Яка то важкота бути людиною. Носиш зі собою якийсь страшенно помічний тягар, який називається пам'яттю, уявою, мовою.
27.07.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.