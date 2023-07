Нова терапія тинітусу може приглушити нестерпний дзвін у вухах.

Поєднання акустичної та електричної стимуляції зменшує шум у вухах вдвічі

Постійний дзвін та дзижчання у вухах без жодної зовнішньої причини здатні серйозно погіршити якість життя для 10 відсотків американців з важкою формою тинітусу. Тепер вони отримали надію на комбіноване лікування з використанням звукової й електричної стимуляції.

Однією з причин шуму у вухах, ймовірно, є надмірна активність заднього завиткового ядра в стовбурі мозку. Саме там відбувається обробка акустичних сигналів з іншими сенсорними стимулами.

Тому свист і дзвін у вухах, викликані тинітусом, не є захворюванням суто слухової системи мозку. До 80 відсотків хворих на цю недугу мають так звану соматичну форму, при якій тривожні шуми генеруються або змінюються внаслідок рухів голови або шиї. У нещодавньому клінічному дослідженні Сьюзан Шор з Мічиганського університету та її колеги використали нову процедуру для значного полегшення симптомів тинітусу. "Я думаю, що це дослідження є надією для всіх, хто страждає", – вважає фахівець у сфері тинітусу Бертольд Ланґґут з Реґенсбурзького університету в Німеччині, який не брав участі в дослідженні.

Команда Шор розробила "бісенсорне" лікування, що складається з навушників і двох зовнішніх електродів, які забезпечують комбінацію акустичних і електричних стимулів для зниження активності в задньому завитковому ядрі. Рівень стимуляції був індивідуальним для кожного пацієнта. У дослідженні взяли участь 99 осіб із соматичним тинітусом, кожному з яких протягом дослідження був наданий прототип пристрою для домашнього лікування.

Учасники експериментальної групи проходили процедуру по 30 хвилин щодня протягом шести тижнів на першому етапі дослідження. У контрольній групі електроди також прикріплювали біля вуха і на шию, але електричний імпульс був відсутній – вони отримували суто акустичне лікування. Оскільки електричні імпульси не були відчутні, ніхто з учасників не знав, хто до якої групи належав.

Після шеститижневої перерви, яка була другою фазою дослідження, протокол перейшов до третьої фази: кожна з двох груп отримувала протилежне лікування ще шість тижнів. В людей із експериментальної групи шум у вухах значно зменшився вже після першої фази, а лікування принесло суттєві клінічні переваги. Після першої фази в учасників відчуття шуму у вухах зменшилось в середньому наполовину. Навіть під час перерви в лікуванні ситуація продовжувала покращуватися. Ефект зберігався до 36 тижнів. "На мою думку, це дуже перспективна процедура", – каже Ланггут. Тепер Шор хоче швидко просунути новий метод через процес затвердження, а потім вивести його на ринок.

Anton Benz

New Tinnitus Therapy Can Quiet Torturous Ringing in the Ears

Scientific American, 13.07.2023