Почути Содомору. У Львові презентуватимуть новий аудіопроєкт.

 

Завтра, 25 липня, о 17-й годині у львівському РадіоГаражі (вул. Князя Романа, 6) відбудеться прем'єра здійсненого львівською компанією «Audiostories» аудіопроєкту «Плинність часу, плинність звуку: Почути Содомору» (продюсер та звукорежисер Володимир Ольшанський).

 

 

У вільній бесіді Андрій Содомора та Данило Ільницький міркуватимуть про поезію, звук, голос та слух.

 

"Але найважливіше – слух. Дослухатись до рідного слова – це дослухатись до пісні, історії, сягати самого кореня, і не тільки у граматичному сенсі, а й кореня думок, образів, настроїв.

Слух – найближча дорога до серця («Чуєш, брате мій...»). Зі звукових вражень античність виснувала й зіткала свою поезію. У тонкому чутті до пісенного слова – найцінніша нитка, що єднає нас із давніми еллінами (Маруся Чурай – українська Сапфо). Ще античні стверджували: пропорції між зоровим та слуховим сприйманням в естетичній сфері відображають стан душі, її образ. Перевага зору над слухом веде до інертності, а це мовою римлян – «нехіть до творчості».

Той же Горацій, спостерігаючи за гарячковим пульсуванням життя, з гіркою усмішкою констатує: «Всіх нас жене кудись завзята бездіяльність (strenua inertia)». У цьому оксимороні – ознака й нашого часу: за найзавзятішою діяльністю дуже часто – душевна бездіяльність, байдужість до головного – до світу, що у нас самих, що у слові.

Швидкість і широта інформації про навколишній світ, яскравість (не у художньому сенсі) візуальних ефектів відсувають у тінь художнє слово: воно поступається екранові, шоу, віртуальній реальності. Навіть у найінтимнішому, що єднає нас не лише з Богом, а й з предками, – молитовному слові, навіть у ньому цураємося давніх слів, поетичних форм і зворотів, хочемо просто «розуміти» – квапимось іти в ногу з часом. Але ж саме з його першим порухом було Слово.

На початку було Слово й у кожного з нас – пісенне, материнське чи батьківське – над колискою. Всі ми – з нашого дитинства. І коли те дитинство справедливо ототожнимо з піснею, тобто зі Словом, то чи не навідає нас думка, що ту вітчизну, хай і не завжди багату та радісну («Свою нудьгу переливала / В свою дитину»), але завжди і дорогу й жадану, – що нині її втрачаємо?..

Звучала й у моєму селі, у батьківській хаті, народна пісня. І не залежала вона від їди та пиття – була станом душі, її засмученим чи радісним голосом... Ми справді – з нашого пісенного слова, з дитинства. Те слово – тихе і ясне. Тихістю і ясністю світиться й наш «Кобзар», що поряд із молитовником. Отож до слова – дослухаємося".

(Андрій Содомора)

 

 

Латина і давньогрецька вважаються мертвими мовами. Але завдяки Андрієві Содоморі ми можемо їх почути і зрозуміти. Він "оживив" Менандра, Арістофана, Софокла, Есхіла, Евріпіда. Завдяки йому знову зазвучали Горацій, Овідій, Лукрецій та Сенека. Перекладач, письменник, науковець, жива легенда.

 

У межах проєкту "Плинність часу, плинність звуку: Почути Содомору" Audiostories представляє аудіозбірку поезій голосом автора Андрія Содомори: 82 вірші, які автор начитав зі збірок “З-під долоні” (2019), "Пригорща хвилин: образки, мініатюри, катрени, думки" (2007) та інших.

 

24.07.2023

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