Третя світова війна буде вірусною

Біологічна та кібератака з двох фронтів може призвести до поразки США ще до того, як стане зрозуміло про напад.

Поразки Путіна в Україні та повстання "групи Ваґнера" збільшили ймовірність того, що російський президент збіситься і ескалує 17-місячний конфлікт. Але Третя світова війна може бути зовсім не такою, як ви очікуєте. Сучасна парадигма ескалації ядерного конфлікту була сформульована 60 років тому фізиком Германом Каном, засновником Гудзоновського інституту, але з тих пір свій довгий шлях пройшли інші технології. Звичайні гармати, бомби, ракети або війська у Третій світовій війні можуть взагалі не фігурувати. Перевагу радше надаватимуть біологічним та комп'ютерним вірусам.

Ковід не був навмисною атакою, але він швидко і успішно завдав шкоди американській економіці. Будь-яка країна, яка думає про використання смертоносного вірусу як зброї війни, спочатку повинна імунізувати свій народ, можливо, під виглядом вакцинації від грипу. Довготривалий імунітет на рівні населення вимагав би, щоб вірус був достатньо оптимізований перед застосуванням, щоб зменшити ймовірність подальших мутацій.

Новий коронавірус був достатньо оптимізований, щоб протягом дев'яти місяців не виникало жодних серйозних мутацій. Варіант Delta з'явився в Індії в жовтні 2020 року. Збройний вірус повинен також містити ген імуносупресії – Covid мав ORF8, – який зменшує ранні симптоми, полегшуючи поширення безсимптомними носіями. Щоб прихована атака була успішною, вірус має бути випущений не в країні походження, а в цільовій країні, можливо, поблизу біологічного об’єкта, щоб світ зробив хибний висновок, що це сталося в результаті витоку з таємної внутрішньої програми.

Нагадаємо, що рання паніка через ковід була викликана нездатністю Італії надати допомогу всім інфікованим пацієнтам. Таким чином, для максимального підриву, другим напрямком будь-якої агресії може бути кібератака на лікарні, можливо, замаскована під програми-вимагачі. Знову ж таки, хитрість полягає в тому, щоб створити враження, ніби атака відбувається за межами країни-агресора. В інших контекстах це називається операцією "під чужим прапором". Країна-мішень може навіть не розпізнати це яко частину двосторонньої синергетичної атаки біологічних і комп'ютерних вірусів.

Програми-вимагачі можуть одночасно націлюватися на енергосистеми, електростанції, фабрики, нафтопереробні заводи, потяги, авіалінії, судноплавство, банківську сферу, водопостачання, очисні споруди тощо. Але найбільш уразливими цілями були би лікарні. Уникнення очевидних військових цілей посилить ілюзію, що Третя світова війна ще не розпочалася. Нападник або нападники можуть фальшиво стверджувати, що їхні власні системи також блоковані. Дезорієнтація може бути ще більш ефективною, ніж димова завіса.

Це не якийсь надуманий сценарій катастрофи, вигаданий голлівудськими сценаристами. Біологічні та кібервіруси в певному сенсі пройшли польові випробування. Великою цінністю для зловмисника двосторонньої біологічної та кібернетичної атаки є можливість досягти руйнівних цілей при збереженні секретності всієї операції.

Стримування такої атаки вимагатиме чіткої, достовірної і артикульованої гарантії відповіді на агресію. Вона не може бути неявною. Якби Китай, Росія чи обидві ці країни напали на США у такий спосіб, як би ми відреагували? Політики повинні знайти відповідь. Економічне ембарго виглядає неоптимальним. Ядерну відповідь багато хто вважатиме непропорційною. Розробка вірусу-відплати займе багато часу, і така відповідь явно порушить Конвенцію про заборону біологічної зброї.

Захист теж є важливим. Необхідно мати можливість швидко розробляти вакцини, використовуючи вірусну основу, щоб їх можна було перенацілити з мінімальними додатковими тестуваннями. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури повинні посилити свій кіберзахист.

Якщо стримування не спрацює і атака відбудеться, першочерговим завданням має бути правильна ідентифікація зловмисника. Це може бути легко, а може і не бути, але помста невідповідному суб'єктові ризикує погіршити і без того погану ситуацію. Поновлення розслідування щодо походження Covid-19 може стати гарним прикладом належної практики. Ефективною може бути конфіскація закордонних активів країни, що атакує. Ключовою є потужна здатність до кібератак, спрямована на армію та промисловість противника. Лікарні слід щадити, щоб жертва атаки не виглядала агресором і не втратила моральну перевагу.

Існує багато причин, чому ворог може захотіти здійснити приховану атаку на американську економіку. Американські лідери повинні серйозно поставитися до перспективи того, що їхня країна може зазнати поразки без вторгнення або навіть без усвідомлення того, що її атакують. Спосіб відвернути такий напад – переконати потенційно ворожих суб'єктів, що успіх неможливий, а наслідки для нападника будуть швидкими і суворими. США повинні дати зрозуміти, що їхні зобов'язання перед союзниками з Організації Північноатлантичного договору, Україною, Тайванем та іншими країнами не похитнуться, навіть якщо похитнеться американська економіка.

Річард Мюллер протягом 34 років працював радником з національної безпеки в JASON (незалежна дослідницька група американських вчених, які консультують уряд США з питань науки і техніки, в основному конфіденційного характеру). Він є почесним професором фізики Каліфорнійського університету в Берклі. Автор, зокрема, книг «Фізика для майбутніх президентів» і «Енергія для майбутніх президентів».

Richard A. Muller

World War III Will Be Fought With Viruses

Wall Street Journal, 7.07.2023