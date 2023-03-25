Концерт

Василь МАХНО

Чомусь перед концертом завжди звертаєш увагу на, здавалося б, непотрібні й малозначущі деталі. Завжди цікаво, а що там бовваніє на сцені? Ось вони вірні слуги музики – мікрофони, пюпітри, величезне й лискуче, як кашалот, фортепіано Stainway & Sons. А чотири ряди юпітерів та софітів, прикріплені до стелі, хіба зайві? Потім ці слухачі, які входять з програмками й роздивляються свої місця, вибиті чорними цифрами на квитках. Шукають ряди і переходять до своїх місць, турбуючи тих, хто всівся. Зала виповнюється спершу голосами, покашлюванням, рипанням крісел, шурхотінням програмок, а тоді надходить пора очікування. На сцені теж своя драматургія – працівники сцени, то розкладають ноти по пюпітрах, то закріплюють коліщата фортепіано, аби не покотилося, то перевозять те фортепіано з одного кінця сцени в інший.

 

 

Якогось разу мені вдалося побувати в магазині компанії Stainway & Sons серед десятків таких фортепіанів-кашалотів, фортепіанів-пінґвінів. Там музики не чутно. Там тиша усією своєю напругою придавлює найменший звук і шерех, наче лише вона одноосібна володарка того простору. Темний полиск лакованих інструментів схожі на зграю пінгвінів, або на нерухому оркестру, де виконавці одягнуті в чорні фраки з лискучими лацканами. Отож, ці незначні передконцертні деталі, коли усі в передчутті музики, спонукають придивлятися й прислухатися до найменших переміщень на сцені та в залі, наче ми усі – виконавці та слухачі – перебуваємо в наростаючому очікуванні зливи перших акордів.

 

Коли перебігаєш очима програмку, то зачепившись за ім’я композитора чи назву твору, якось мимоволі проминаєш імена виконавців. Композитор – невидимий, бо заховався за своє прізвище та й твір його – ще невідомий, бо лежить розсипаними значками по нотних станах. З усього величного арсеналу, створеного за тисячоліття музичної історії, навряд чи можна знати й пам’ятати оголошені нині в програмці твори. Музика, як і література, як взагалі будь-яке мистецтво, мусить бути записаною і відтвореною. Отож, кожен концерт, кожне виконання це момент своєрідного народження, тобто пологів. Присутність при пологах – особливе відчуття й емоційне потрясіння.

 

Гул, що висів у передпокої зали концертної «Меркін», потім вніссся, як бджолиний рій, до зали, а його какофонія, спресована поміж стелею, підлогою і сценою, в одну мить стала тишею. Ця мить, що видовжує для нас тишу перед магією звуків, і становить ту хвилину сумнівів, під час якої згадуються призабуті музичні спомини, якими налаштовуєш себе на сприйняття незнаних тобі музичних творів. Мені пригадалося, що з-поміж українських поетів – Павло Тичини і Микола Бажан, підкреслено уважно ставилися до суміжного жанру, тобто класичної музики. Тичина й сам грав на кларнеті, дириґував, співав у церковному хорі, а його «Подорож з капелою К. Г. Стеценка» – документальне свідчення, власне не про музику. Це зліпок з музичної ораторії його часу, тобто післяреволюційного життя, в якому й без музики музики вистарчало. А який це сконденсований й особливий музичний стиль, де «джмелі пузаті» і «поїзд почохкав»! А які це моцартіанівські хвилі музичних перепадів, незважаючи на те, що це щоденник, тобто текст, скоріш за все, писаний нашвидкоруч – навздогін першим емоційним переживанням й щойно побаченому. У Бажана, затятого музичного колекціонера, вухо було налаштоване на цілий спектр музичного багажу з національних криниць і русел світових рік – від Леонтовича, Леоніда Грабовського, Вілла-Лобоса, Шопена, Шуберта і Едіт Піаф. Важка, в’язка поетична мова Бажана наче живилася музичною фразою, почерпнутою з царини музики, ще навіть тоді, коли він про музику й прямо не писав, як-от пізніше у «Нічних концертах». Музика може підживлювати поетичний рядок, строфу і одночасно підточувати їх, як черв, оскільки музичні сенси і суто поетичні, перебувають одночасно у взаємопротидії. Наближаючись, віддаляються і знову притягують одне одного. Легкість і космічне звучання Тичини й масна, як ропа, густина в Бажана, становлять глибину смислів. Бо ж що ж тоді поезія, в якій немає смислів? А хіба музику позбавлено смислів?

 

Це я так розмірковував у передчутті концерту Бориса Лятошинського, по суті, ровесника вищезгаданих поетів. Усе розпочалося зі скрипкової сонати Op.19, написаної у 1926 році, а вперше виконано, як згадано в програмці, у 1960. Мені завжди було цікаво як рулади нотних записів через доторк волосіні смичка до напнутих, як жили, струн видобувають музику? Не тільки звичайним тертям? Ці незрозумілі мені у своїй черговості механічні рухи правої та лівої рук, сполучають видиме з невидимим, тобто нотний запис із появою звукової гами, упорядкованої за певними законами композиції, або ж геть ламаючи її, розщепляючи як нетривку хімічну сполуку. Лятошинський, як і Тичина, на переломі упадку Російської імперії та початків радянської влади, намагається вирішити в українській музиці певні формальні завдання. Для тодішньої пори, тобто 1920-х, будь-які шукання і нововведення сприймалися як належне. Тоді, у 1920-ті, дозволено було ще писати: Тичині «В космічному оркестрі», а Лятошинському – «Сонату для скрипки. Ор.19», бо не мине й десяти років як усе докорінно зміниться. Їм заборонять наслухати космос. А як же без того наслухання творити?

 

Я завжди міркував над тим, що ж спонукає сотні людей прикипіти до стільців протягом двох годин, щоби на них звалилася лавина звуків й засипала ними увесь простір концертної зали, з-під яких ніколи не вибратися, як з-під завалів. Чим вона, ця новітня музика, скомпонована за своїми точними законами, приваблює? Що ми усі в ній шукаємо? Яку гармонію? Чому новітні композитори відмінусувалися від Баха, Бетговена, Моцарта і творять усе з уламків й на уламках? Якщо це розвиток по висхідній, то яка його кінцева станція? Що нам дано почути з цієї вселенській какофонії? З іншою силою аргументів я сам собі заперечував: зосереджуючись над боротьбою й насиллям гармонії над дисгармонією і навпаки – намаючись збагнути сутність дванадцятитональної додекафонії. Вивернувши традиційну гармонію навиворіть, можливо, ми й наблизимося до серцевини звуку, його ядра і атома. Можливо, саме такі звукові атоми наповнювали й наповнюють космічні галактики?

 

Назавтра, після концерту, я зателефонував до Леоніда Грабовського, учня Лятошинського, щоби перекинутися словом-другим про прослухані твори. У Нью-Йорку було сонячно, за ніч навіть пропримерзало. За вікном пробуджувалася від зимової сплячки довколишня природа – гасали по деревах та огорожах білки, було видно набундючену розбухлість бруньок та й птаство, гуси й дрозди, неоднораз ширяли в небі. Ми неспішно ділилися враженнями, і я згадав про фотографію: Борис Лятошинський зі своїми учнями. Грабовський, втопивши руки у клавішну ріку, сидить поруч вчителя, а навколо – молодняк «київського аванґарду»: Ґодзяцький, Сильвестров й ті, хто до аванґарду не належали: Ігор Шамо, Микола Полоз і Олександр Канерштейн. Київському аванґарду згодом перекриють дихання, але молоді композитори продовжували, наперекір Спілці композиторів, наслухати космос.

 

Флейтове соло від Валентина Сильвестрова трималося губ виконавиці. Вона, не відриваючись, як в затяжному поцілунку, вдувала в інструмент, схоплене ротом повітря, й затуляючи отвори вздовж лискучого тіла флейти, баскими пальцями утримувала заданий звуковий ряд. За нею, наче на повідку, брело шість виконавців перкусії. Флейта залишала по собі звукові тони, а вони, підбирали їх за нею, одягаючи то в гучне, а то притишене постукуання в бубни. А ти наче увійшов у ріку і твоє тіло вкрили – від зміни температури – сироти. Чому при тій флейті пригадався Карнеґі-голл та Іцхак Перлман? Ось він шкутильгає на милицях. Ось дириґент подає йому скрипку. Ось він підкладає під бороду білу, складену вдвоє, матерію під підборіддя і якось по-особливому торкається інструмента своїми ведмежими долонями. Ці руки мене вразили. Ні, вони не тонкі й не випещені. Вони зрідні рукам коваля чи вантажника в морському порту. Такого собі биндюжника. А-от, скрипка в його руках, наче спіймана риба, що плещеться в траві. Як це так?

 

Можливо, тому що обціловування флейти чи шкутильгання Перлмана оберігають космічні смисли?

 

 

 

25.03.2023

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