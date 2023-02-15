Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Минай людські стежки, дитино, бо там не ходить воля, — там жура тягар свій носить
Українка
До теми
DIDO AND AENEAS ... ERWARTUNG
Аделіна Єфіменко
Прем’єра нового оперного проєкту Кшиштофа Варліковського назавжди запам’ятається нав’язливим відчуттям страху, який вбивав інстинкт до життя і вдихав «хворобу до смерті».Так режисер відчув і відтворив цікаву спорідненість мислення Персела і Шенберга: звукову пропедевтику психоаналізу.
15.02.23
|
|
Штука
357-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
15.02.23
|
|
Україна
20 пачок цитрамону
МАЙКЛ
Чорнота війни – як чорна церата, як чорнота у душах всіх тих, кому завше мало, кому завше винні вони: бо світло не дали, не сказали, не попередили, не пустили за кордон…
14.02.23
|
|
Дискурси
356-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, зазнаючи значних втрат, продовжують зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони
14.02.23
|
|
Україна
Королі і лампочки
Юрко ТИМЧУК
У майбутньому історики і філологи сперечатимуться, хто має прерогативу для дослідження виступів шостого президента України.
13.02.23
|
|
Україна
“Терен на шляху”: “чеши дідька зрідка” чи комедія помилок?
Олеся Ісаюк
Молоді роки Франка — саме той період його життя, який найкраще надавався до малювання портрета “революційного демократа” — із соціалізмом, процесами й ув’язненням.
13.02.23
|
|
Галичина
Театр актуальної драматургії
Андрій Бондаренко
Сучасний театр – це театр, який адекватно реагує на поточні культурні і соціальні виклики, вміє постійно перевинаходити себе і пробує розмовляти про те, що відбувається довкола нас тут і тепер.
13.02.23
|
|
Штука
355-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківщини; Кремінна і Білогорівка Луганщини; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщіївка Донеччини та Залізничне на Запоріжжі
13.02.23
|
|
Україна