Раптово помер Петро Радковець, один із найяскравіших серед львів'ян.

 

Раптово помер найколоритніший львівський екскурсовод, відомий краєзнавець Петро Радковець. Його як не знав особисто, то хоча б бачив кожен львів'янин, більше того – кожен, хто хоч би на день завітав до нашого міста і вийшов на шпацер давніми його вулицями: Петро Радковець впадав в око, був завше в анцузі (з жилєткою) та мельонку тридцятих років, при обов'язковій ляскі і з підкрученими стрілками чорних вусів. Мав лиш 59 років, пішов через чотири місяці по смерті свого брата Василя.

 

 

Про смерть Петра Радковця повідомила його донька:

«Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова. Навіть у важкі часи купував старі фотографії і вивчав історію. Тато завжди казав, що він професійний львів'янин та батяр. Де б Ти не був на хмаринці, ми завжди тебе любитимемо і пам'ятатимемо».

 

 

«Разом з ним пішла частинка Львова, частинка нашої історії. Я не знаю, хто краще за Петра зможе її переказати. На цьому фото він проводить екскурсію для військових, які перебувають на лікуванні та реабілітації у Львові», – пише міський голова Львова Андрій Садовий, і з цим неможливо не погодитися.

 

 

Петро Радковець був живою історією Львова, автором сотень публікацій про нього, незмінним героєм десятків телевізійних та  документальних фільмів та сюжетів, присвячених Львову, ще нині зранку в "Твоєму місті" з'явилася його остання публікація про міський "Монумент слави"...

 

 

Народився у Львові 27 квітня 1964 року. Закінчив Львівський поліграфічний інститут, працював у Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника, у видавництві «Центр Європи». Був активним учасником історичної секції «Товариства Лева». Двадцять років провадив екскурсії по Львову, став найвідомішим його гідом, отримав перше ліцензійне посвідчення львівського гіда.

 

 

 

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