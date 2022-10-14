Що світ думає про війну Росії в Україні

Опитування показало, що жителі Заходу не налаштовані в Україні поступатися Росії

За даними масштабного опитування, через майже вісім місяців після початку війни Путіна проти України громадяни країн ядра західного альянсу не виявляють бажання йти на поступки Росії, які могли би стати частиною можливої угоди про припинення бойових дій.

Глобальний проект YouGov-Cambridge, який вивчав громадську опінію в 25 найбільших країнах світу, виявив серед іншого сильну підтримку для збереження, а часто й посилення та розширення військових та економічних заходів проти Москви.

Але опитування показало, що в той час, як респонденти в більшості західних країн налаштовані безкомпромісно, багато країн у всьому світі, зокрема деякі й на Заході, показують помітно більшу амбівалентність або навіть симпатію до Росії.

"Якщо Путін розраховує на ослаблення рішучості Заходу, то це дослідження передбачає ще більше поганих новин для його проблемної військової кампанії", – сказав Джоел Роджерс де Ваал, науковий директор YouGov. "Але це не є міжнародним консенсусом".

Опитування, проведене між 24 серпня та 22 вересня, показало, що з 13 західних або англомовних країн – Франції, Німеччини, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Угорщини, Польщі, Великої Британії, США, Австралії та Канади – "ядро" з 10 країн підтримало збереження економічних санкцій щодо Росії. Греція, Угорщина та Італія тримаються осторонь.

Серед цих десяти країн підтримка санкцій варіювала від 57% та 58% відповідно у Франції та Німеччині – до 60%, 62% і 65% відповідно у Канаді, США та Польщі, а навіть більш ніж 70% відповідно у Великій Британії, Швеції та Данії.

У тих же 10 країнах значне число – 62% у Польщі, 57% у Швеції, 50% у Великій Британії, 40–50% у Франції, Німеччині, Іспанії та США – також визнали теперішні санкції "недостатньо жорсткими" та необхідність їхнього посилення.

Багато західних виборців готові заплатити за це: приблизно половина або більше (66% в Данії, 63% у Великій Британії) респондентів висловилися за санкції, навіть якщо їхні витрати на проживання дещо зростуть (підтримка – але не більш як на 10% – знижується, якщо спитатися про "значне зростання").

У військовому відношенні існує значна підтримка допомоги НАТО українським Збройним Силам, включаючи постачання зброї, розвідувальні дані і навчання за межами країни, кібер- та інформаційну війну, спрямовану проти російського уряду; і навіть військових радників всередині України (поки вони не беруть участі у бойових діях).

Більшість у всіх десяти західних країнах ядра також висловилася за застосування ненасильницьких заходів "гібридної війни" (таких, як надання російським медіа альтернативної інформації), але підтримка прямого військового втручання НАТО була незначною (30–40% в більшості країн, а в Німеччині – всього 20%).

"Незважаючи на весь суспільний шум цього року про небезпеку глобальної ядерної катастрофи, викликаної війною, багато західних виборців непохитні у своїй думці, що НАТО має продовжувати підтримувати військові зусилля України", – сказав Роджерс де Ваал.

Можливо, найбільш інтригує те, що більшість західних респондентів не виявили особливого бажання – або виявили взагалі його відсутність – йти на компроміс з Кремлем, щоб завершити конфлікт.

В опитуванні запитували, чи підтримають вони різні поступки Москві – припинення санкцій, російський суверенітет над Кримом, незалежність Донецька та Луганська і гарантію того, що Україна не вступить в НАТО, – якщо Росія погодиться припинити бойові дії і відмовитися від усіх, більшості, деяких або взагалі ні від жодного зі своїх українських територіальних завоювань.

"Що вражає, так це те, наскільки в цілому низький вплив має рівень поступок Росії в будь-якому з цих сценаріїв – чи Москва відмовляється від усіх своїх нещодавно окупованих українських територій, чи не відмовляється від жодної – на загальний результат", – сказав Роджерс де Ваал.

Наприклад, тільки 13% респондентів у Франції підтримали би визнання російського суверенітету над Кримом, якби Москва не віддала жодної зі своїх нових українських територій, але відсоток не сильно відрізнявся (17%), якби вона віддала їх усі. У Німеччині відповідні показники становили 20% для "всіх" і 17% для "жодних"; у Швеції – 13% і 10%, в Іспанії – 18% і 16%, у Польщі – 12% і 11%, у Великій Британії – 10% і 6%, у США – 15% і 13%.

Послідовним винятком на Заході є три європейські країни. На питання, чи не занадто НАТО допомагає Україні, тільки 7% у Данії, Польщі та Великій Британії відповіли ствердно, але цифри в Італії, Греції та Угорщині сягали 22%, 23% і 31%.

У Греції та Угорщині підтримка збереження санкцій щодо Росії вдвічі менша, ніж в інших західних країнах – відповідно 37% і 32%, ледь п'ята частина респондентів в Греції та Угорщині підтримують відправку важкого озброєння НАТО на Україну – при тому, що у Франції її підтримує 44%, у Великій Британії – 57%, а в Польщі – 65%. Італія часто опинялася в діапазоні між Угорщиною і Грецією з одного боку, а ядром західного блоку – з іншого.

Аналогічно, Греція, Угорщина та Італія значно частіше виступали за поступки Росії: наприклад, 31% респондентів в Греції, 28% в Угорщині і 23% в Італії висловилися за визнання російського суверенітету над Кримом, навіть якщо Росія не віддасть жодної зі своїх нових українських територій – при 8% в Данії і 6% у Великій Британії.

За межами Заходу – опитування також охоплювало Бразилію, Мексику, Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію, Індію, Японію, Індонезію, Таїланд, Кенію, Нігерію і Південну Африку – багато країн налаштовані помітно більш проросійськи.

Наприклад, економічні санкції проти Росії підтримали тільки близько 35% респондентів у Туреччині, Єгипті, Саудівській Аравії, Індонезії і Таїланді, а відправку в Україну країнами НАТО важкого озброєння в Туреччині, Єгипті та Саудівській Аравії підтримує лиш третина респондентів.

Пропагандистська війна

У 25 країнах світу тільки меншість – від 3–6% у Великій Британії та Іспанії до 22% в Індії та 23% в Саудівській Аравії – вважають, що світ став би безпечнішим, якби Росія досягла своїх цілей в Україні.

Дослідження YouGov-Cambridge показало, що на Заході більшість респондентів переважно відкидають створений Москвою для виправдання свого вторгнення в Україну наратив, в цілому приймаючи точку зору Альянсу про причини війни.

"Кремлю не вдалося досягти своїх первинних військових цілей в Україні, але він також намагався перемогти в ширшій інформаційній війні, щоб визначити причини і виправдання конфлікту", – сказав Роджерс де Ваал.

У тих же 10 країнах західного ядра, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Швецію і Польщу, менше 20% (і всього 8% у Великій Британії), заявили, що вірять російській лінії про те, що вторгнення було спрямоване на захист етнічних росіян від геноциду.

Настільки ж низький відсоток сприйняв інший російський аргумент про те, що Україна потрапила під вплив нацизму, при цьому трохи більше – але в цілому менше 25% – повірили твердженням Москви про те, що Захід намагався використовувати Україну в якості бази для загрози Росії.

Серед вказаної десятки західну точку зору, що Росія вторглася, бо Путін не розглядав Україну як належну країну, і що війна була викликана російським імперіалізмом та бажанням підвищити глобальний статус Росії, підтримали 65–79%.

Проте знову Греція, Угорщина та меншою мірою Італія були помітними винятками в Європі: 43% греків вважали, що Київ перебуває в лещатах симпатиків нацистів, а 41% угорців стверджували, що Захід з території України намагався погрожувати Росії.

Кілька країн Близького Сходу і Африки, включаючи Туреччину, дотримувалися схожих переконань – хоча, що примітно, у всіх 25 країнах по всьому світу більшість продемонстрували сильну підтримку думки про те, що за війною стоїть російський імперіалізм та її прагнення статусності.

На ключове питання про те, чи вина Росії у розв'язанні війни більша, ніж Заходу, відповіді в цілому підлягають тій же схемі: значна більшість ядра західного Альянсу (до 78% в Швеції, Данії та Великій Британії) звинувачують Росію, і, відповідно, дуже низький відсоток (4% в Польщі, 6% В Іспанія, 7% у Франції) звинувачують Захід.

Проте в Греції та Угорщині лише 37% і 35% заявили, що більше винна Росія, хоча ці відсотки все ж більші, ніж тих, хто вказує пальцем на Захід.

За межами Заходу відсотки респондентів, які стверджують, що за розв'язання війни відповідальність несе Росія, також були нижчими – наприклад, 23% в Єгипті, 26% в Туреччині, 34% в Таїланді, 44% в Нігерії.

Але, що характерно, з усіх 25 опитаних країн тільки в Саудівській Аравії, Індії та Індонезії більше респондентів (24%, 28% і 26%) вважають, що Захід більше винен у війні на Україні, ніж Росія (23%, 27% і 15%).

Jon Henley

Westerners in no mood for concessions to Russia in Ukraine, poll finds

The Guardian, 14.10.2022