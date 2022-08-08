З нових віршів

* * *

Хтось сподівався на Росію – ну ж повстане

і путіна зібʼє з його путі.

Натомість її військо – військо? – голоштани! –

на дні у Сіверськім Дінці, в Прутí.

У Пруті військо вже каміння, стільки років,

очі ж чекіста – зовсім не алмаз.

Усякий зайда гине від гуцульських вроків,

іржа любенько їсть усякий «маз».

Повстане все ж Росія? Пізно! Пізно! Пізно!!!

Російські танки-літаки – свічки!

У пеклі пріє чортівня – москва – завізно.

І трупом геть загачені річки.

Иди домой! Домой! Бо тут тобі не жити.

Нічого тут твого нема і не було.

Тут родить і колоситься, і зріє наше жито.

У тебе, у сибірах – там твоє бухло.

Росіє, ти повстала? Ні, ти спала, спала!

І снився тобі Гоголь, Миколай.

Він тобі снився. А вже ручка пʼятипала

Хому за горло ухопила – край?

На те він Гоголь, ваші мертві душі, мертві туші

він добре знає, хоч і малорос.

Уже він кличе Вія, хай побачить вас у Бучі.

Наш Вій закриє врешті ваш вопрос.

24 травня 2022 року

* * *

Музѝки повернулись: оксамит кларнета,

солодкість скрипки, бубна дух.

Від захвату у горлі яблуко — ренета?

І легкість неймовірна — пух.

Шовками, півтонами, смухом, оксамитом

покрито твердь, вибоїни ночей.

Несамовито твердю гуркало корито,

котились стиглі яблука з очей.

Черниці-ґрації збирають нот чорниці

на трунки солодко пʼянкі.

Музѝки ледь під джазом, ґрації-чортиці,

як музика — вʼюнкі.

Подивись, цього вірша я писатиму так,

щоб ніхто не сказав, що його треба дешифрувати.

Шифрувальник метафорою крутить, мудрак.

Як вона несподівано вирне — порушить фарватер.

Тож пливімо фарватером — метафору геть

залишімо, мов човен підводний, у темних глибинах.

Он на березі тому Вовк, з великої, Хведь.

Та, звичайно ж, на тому — тóй берег у Ївгах, Горпинах.

Далі пороги, а вже за порогами Січ.

Ти не дивуйся, вона тут як вовк степовий, Хведір Вовк.

Вона в черепі, на язиці, світиться з віч.

Вона сіль в Сиваші, степ, де усяк, всяк по черепу товк.

Ретельно доплету узор пейзажу:

полин, пилюка, чемерник, дорога краєм Сиваша.

На шальках хмар дощу ймовірність зважу.

Звільню пташину з купи сітей — заіскриться сива ржа.

Узявши в кума ножика, по сіті

черкну два рази, й пташка, стріпотівши, стрімко полетить.

Воно нам зарахується на Звіті.

Он човником Сиваш, геть переївши снасті, хить та хить.

Миттєво кине сіті дощ, в мережі

не густо, та й не порожньо: два йолопи — чалап-чалап.

Ножі проміння черконуть — і по мереживі.

Засвітиться веселка на пів неба з кольорових ламп.

* * *

Потойбічний сніг із потойбіччя білого

побілив кімнату чисто — до Різдва.

На стіні — озерця соку сонця спілого,

й потойбіччя прочиняється раз-два.

По снігу, по стелі ходять — але хто вони?

Родичі з тамтого світу, звіринá?

Кінь, корова, кіт, собака, кози, овни?

Решта все, що залишилось з віри нам?

Потойбічний сніг, присутність тут відсутнього.

Цитрусові хвильки сонця миють стіл.

І народження тебе самого, путнього,

із прихильних душ, із незабутніх тіл.

* * *

У вікні зима:

ніяк не визначиться з декораціями.

На екрані:

Воннеґутів текст, переклад —

з явними російськими слідами.

Радіо «Культура»:

про нарощування військ на східному кордоні,

Шостакович.

У книжковій шафі:

три полиці з росіянами,

російськими євреями,

російським геніальним малоросом.

В голові:

все передбачувано — рації, ці «я», «ми».

На підході:

здатні скрасити життя конкретне дами.

Висновок:

вчорашній день назад рачкує, рак-ракóвич.

Впевненість:

вже завтра сонце зійде

з-за нарощеної моці,

за торосом.

Сподівання:

і ніхто не знатиме,

що діяти з лакеями

і що робити

з їхніми лівреями.

* * *

Збираюся в архів у гості до жильців метричних книг серед яких зустріну рідних що сидять тут з діда-прадіда вони зрадіють скупо розповівши цифрами і датами про себе лиш натякнувши на своє оточення і геть промовчавши про те як поколіннями осушували це болото вʼюнів ловили як вони пищать покинуті звиватися на берегах річок обходили волів і йшли служити уланами у війську до кінця свого життя віддавшись коням і ті віддячать їм привізши до осінньої держави котра сьогодні оточує їх стосами відозв і циркулярів і теками світлин пожовклих на яких ніяк не віднайду своїх вони мовчать не відкриваються хіба лише тамтешнім поселенцям

Та я ще не збираюся в архів

* * *

На той бік вулиці інакше як підземним переходом ти не прохопишся та де там! ще і військова техніка під прапором на фронт

Найглибший найтемніший з наших переходів підземне царство благо ми тут не самі

Дай руку і ходімо разом ось перша приступка нагору (тремтимо) ось друга сходинка ось третя (страх – позаду) не оглядаймося принишкла тиша за спинами будує мертві замки ми їх не заселятимемо навіть подумки не те що наяву

Вже нагорі ми витрясаємо з кишень спорохнявілу темряву підземних переходів

Вохристий спогад

Лише Олег, розказуючи нам про різні вохристі тони: сирої й перепаленої глини, опеньків, цинамоном ледь притрушених, що водять хороводи, доріжки, мощеної цеглою, уздовж якої блідо-фіолетові цвітуть і жовті дикі півники, іржавих плям, якими був обкиданий той чоловік-сновида, що раптом тихо, хоч не босий, вийшов з лісу, – надаючи всьому якихось особливих значень і відтінків, весь час погладжуючи черево гладущика, вплітаючи короткі розповіді: на цей раз не про стрілочника – його торбу, прапорці із неї, жовтий і червоний, про запах сажі і далекої дороги, про циганський міх, він на своєму місці, про голоси вгорі, десь аж на небі, як кричали діти (тут хтось із нас розчулився, хтось – усміхнувся), про напівжінку і напівдитину на мотузяній гойдалці, – при цьому кліпаючи часто-часто, напевно, щось собі згадавши, заплющив очі і до витягнених вуст підніс, нарешті, чарку – як ми були вже пʼяні, як в Тисмениці вийшла з берегів Ворона, розносячи городами, полями і рибу, і родючу вохру..

* * *

ти тут витай над бойовищем

а я до Бога полечу

дізнаюся

чого це так диявол свище

посеред диму попелу о Господи

поплескуєш нас по плечу

* * *

навіть коли

лежатиму як тіло на столі

ще як душа світитимуся поруч

сльоза любови

скотиться холодною щокою

* * *

нова пісня Віктора Морозова на вірш Ярослава Довгана

знимка вгорі Ростислава Шпука